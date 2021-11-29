راشد بن حميد: الشهداء مصدر إلهام لأبناء الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن يوم الشهيد علامة مضيئة في تاريخ دولة الإمارات العزيزة القوية المتقدمة، ومناسبة نستذكر فيها ما قدمه الشهداء من تضحيات وبطولات وفاء لوطنهم وأمتهم، مشيراً إلى أن الأجيال الحالية والقادمة تستلهم من تضحيات الشهداء دروس التفاني والإخلاص للوطن وقيادته.

وأضاف - في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» - أن الاحتفال بيوم الشهيد الإماراتي مناسبة لتخليد تضحيات الشهداء التي قدموها في سبيل الدولة ورفعتها وكرامتها، فشهداء الإمارات أوسمة فخر على صدورنا، ومصدر إلهام لشعبنا وللأجيال المتعاقبة، والشهداء يمثلون أصدق عناوين الولاء والوطنية لأنهم ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وقال: نقف اليوم بكل إجلال وتقدير أمام التضحيات العظيمة لشهدائنا، ونعبّر عن امتناننا ووفائنا لأرواحهم ولما قدموه من أجل الإمارات وقيادتها وشعبها وتاريخها، مشيراً إلى أن شهداء الدولة سيبقون خالدين في ذاكرة التاريخ الإماراتي، وهم خير محفز على التضحية والعمل والعطاء من أجل وطن التعايش والتسامح والازدهار والرقي.

واختتم تصريحه بالقول: «المجد والخلود لشهدائنا الأبرار».

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