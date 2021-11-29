أحمد بن حميد النعيمي: شهداؤنا جسدوا أروع صور التضحيات والبطولات

المصدر: عجمان - وام

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أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن شهداءنا البواسل نماذج خالدة مشرفة في البذل والعطاء والصبر والوفاء وجسدوا أروع صور التضحيات والبطولات، في سبيل خدمة الوطن وإعلاء رايته.

وقال ــ في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد ــ إن هذا اليوم يعد من المناسبات الوطنية العظيمة التي يعبر فيها الجميع عن مشاعر الفخر والاعتزاز بما قدمه شهداء الإمارات، وستظل ذكراهم الخالدة ماثلة أمامنا، تدفعنا لمزيد من التضحيات والبذل والإخلاص لمواصلة مسيرة العزة، والكرامة، والفخر، والولاء.

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