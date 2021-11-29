نادي دبي للصحافة: عملاً بتوجيهات محمد بن راشد.. بدء الإعداد لجائزة الإعلام العربي

المصدر: البيان

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عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، بدأ نادي دبي للصحافة فعلياً، الإعداد للدورة الأولى من "جائزة الإعلام العربي"، والتي كشف النادي عن إطلاقها أمس (الاثنين) خلال حفل تكريم الفائزين بالدورة العشرين لجائزة الصحافة العربية، والتي ستتحول اعتباراً من العام المقبل إلى إطارها الجديد، لتصبح أكثر شمولية تحت مسمى "جائزة الإعلام العربي" بإضافة فئتين إلى جانب الصحافة العربية، وهما فئتا: الإعلام المرئي والإعلام الرقمي.

وأكدت منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس دبي للإعلام ورئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة للجائزة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت واضحة بضرورة تطوير الجائزة بأسلوب يواكب التطورات العلمية الحاصلة في مجال الإعلام عالمياً، تأكيداً لمكانة دولة الإمارات كرائدة في مجال التطوير، ومكانة دبي كعاصمة للإعلام العربي، وامتداداً لما قدمته من إسهامات كانت بدايتها منذ أكثر من عشرين عاماً، من خلال جائزة الصحافة العربية ومنتدى الإعلام العربي، وغيرهما من مبادرات نوعية هدفت في مجملها إلى الارتقاء بمجالات العمل الإعلامي المختلفة، والنهوض بالطاقات المبدعة في مجال الإعلام، وتعزيز الحافز إلى رفع سقف الإجادة الإعلامية وتطوير الرسالة والخطاب الإعلامي لتبني لغة العصر وأدواته.

منصات جديدة

وأوضحت المري أن الإطار العام لجائزة الإعلام العربي، يراعي تمديد نطاق الجائزة لتكون أكثر شمولية بتضمين قطاعين جديدين في منتهى الأهمية لكونهما يستحوذان في الوقت الراهن على اهتمام شريحة كبيرة من الجمهور، خاصة مع التطور الكبير في عالم الاتصال وخروج الإعلام من نطاقه التقليدي المحصور في صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون وأجهزة المذياع، إلى منصات جديدة أصبح المتلقي يحملها اليوم في تنقله وترحاله من خلال أجهزة الهواتف الذكية، التي أصبحت اليوم منافساً قوياً للصحيفة والتلفزيون والراديو، لاسيما مع التطور الذي أخذ الإعلام من إطار أحادي الاتجاه من المؤسسة الإعلامية إلى المتلقي، إلى فضاء تفاعلي أوسع يسمح للمتلقي أن يتعامل مع المحتوى وأن يتحكم في كيفية وتوقيت حصوله عليه بما يتوافق مع رغباته وظروفه.

وأشارت رئيسة نادي دبي للصحافة إلى أن فريق العمل بدء على الفور وعقب يوم واحد من الإعلان عن إطلاق الجائزة على وضع الخطوط العريضة لخطة العمل خلال الأشهر المقبلة في ضوء التصور الأساسي والأهداف الرئيسية التي تمت صياغتها للجائزة في إطارها الجديد، وذلك اتباعاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة سرعة العمل على بناء الهيكل العام الجديد للجائزة والفئات الأساسية وما سيندرج ضمنها من فئات فرعية، تراعي التطور السريع الناتج عن الثورة التكنولوجية وما أثمرته من تقنيات جديدة بدلت العديد من أساليب العمل الإعلامي التقليدية، لتحفيز إعلامنا العربي أن يكون مواكباً بل ومتميزاً بحثه على المنافسة في تبني الأدوات والتقنيات والأساليب الجديدة في تقديم رسالة إعلامية متطورة تواكب العصر وتضمن رضا المتلقي وتؤكد ولاءه بدلاً من خسارته في المنافسة التي هي اليوم على أشدها عالمياً في هذا المجال.



فصل جديد

ويأتي إطلاق "جائزة الإعلام العربي" كفصل جديد في مسيرة نادي دبي للصحافة الذي واصل خلالها على مدار ما يزيد على عقدين من الزمان ومنذ تأسيسه بفكرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وانطلاق أعماله في العام 1999، رسالته في إبداع المبادرات والبرامج والفعاليات التي تسير جميعها في خط واحد وهو تعزيز كفاءة قطاع الإعلام سواء على المستوى المحلي أو في الإطار العربي الأشمل، حيث كان لما قدمه النادي من إسهامات طوال تلك الفترة أثره في اختيار دبي "عاصمة للإعلام العربي"، حيث تدعم الجائزة الجديدة هذا الدور لدبي، التي تميزت في المجال الإعلامي أسوة بتميزها في باقي القطاعات التنموية الأخرى والتي تصدرت معها مؤشرات التنافسية العالمية في أكثر من مجال.

مصدر إلهام

من جانبها، أوضحت ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمستقبل طالما مثلت مصدر إلهام للنادي في مبادراته وخطواته المختلفة، مع كون سموه مشغولاً طوال الوقت بكيفية وضع تجارب دبي الناجحة في متناول جميع الأشقاء والأصدقاء بهدف تعميم النفع وفي مختلف المجالات، مشيرة إلى أن كل المبادرات النوعية التي أطلقها النادي طوال تاريخه والتي كان لها أثرها وبصمتها الواضحة على صفحة الإعلام العربي كانت بتوجيهات من سموه، بما في ذلك جائزة الصحافة العربية التي كرمت على مدار عشرين عاماً أكثر من 300 شخصية صحافية مبدعة من بين 100 ألف صحافي شاركوا بأعمالهم في دوراتها المتعاقبة طموحاً للوصول إلى منصة التكريم.

وأكدت بوحميد أن الإعداد للدورة الأولى من الجائزة سيتم من خلال عدة محاور من أهمها العمل عن كثب مع المجتمع الإعلامي العربي، سواء داخل الدولة أو في مختلف انحاء المنطقة العربية، ومن خلال علاقات وروابط التعاون الوثيقة وشبكة العلاقات الواسعة التي تجمع النادي بأهم وأبرز القامات والرموز الإعلامية في المنطقة، وذلك من أجل الخروج بتصورات تضمن خروج الجائزة على الوجه الأمثل من اكتمال العناصر التي تكفل لها التميز منذ دورتها الأولى، منوهة أن تفاصيل أخرى سيتم الكشف عنها تباعاً حول الجائزة وهيكلها الجديد خلال المرحلة المقبلة.

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