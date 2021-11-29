صالح محمد الجزيري: حدث مهم ضمن أجندة السباقات على مستوى الدولة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن تنظيم النسخة الخامسة من «جولة عجمان للدراجات الهوائية» بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الوطني الخمسين لدولة الإمارات، وضمن استراتيجية الإمارة لدعم وتشجيع الرياضة وجودة الحياة وتكثيف الأنشطة والفعاليات على اختلاف أنواعها، وينطلق السباق الذي يشارك فيه أكثر من 600 رياضي ومتسابق من منطقة الزوراء يوم الجمعة المقبل لمسافتي 53 كيلو متراً و106 كيلومترات.

ويهدف «سباق عجمان للدراجات الهوائية» إلى إبراز الواجهة الرياضية والمعالم السياحية لإمارة عجمان والترويج للوجهات الرياضية فيها، ونشر ثقافة الرياضة الفردية وإعداد جيل جديد من الرياضيين عبر استقطاب الشباب لممارستها على أنواعها من خلال تنظيم نشاطات وفعاليات ملائمة للجميع، ودعم وتطوير الأنشطة الرياضية على الصعيد المحلي لخلق تأثير إيجابي في الرياضة.

وأكّد صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن سباق «جولة عجمان للدراجات الهوائية» أصبح يعتبر من الفعاليات المهمة على أجندة السباقات المحلية على مستوى الدولة بعد أن حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، سواءً على صعيد حجم المشاركة أو الاهتمام الجماهيري، الأمر الذي يؤكّد على المكانة الرائدة لعجمان والتي تمكّنت من تحقيقها بصفتها وجهة سياحية عالمية، تتمتع بجودة البنية التحتية للإمارة، وقدرتها على تنظيم فعاليات ذات مستوى رائد.

حرص

وقال الجزيري إن دائرة التنمية السياحية في عجمان حرصت على تنظيم سباق «جولة عجمان للدراجات الهوائية» لما له من تأثير واضح في إبراز الوجهات الرياضية والترفيهية والمعالم السياحية في إمارة عجمان والترويج لها، وتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة من خلال توفير الأجواء الملائمة لهذه الفعاليات ومناسبتها لجميع المستويات والفئات العمرية.

وأوضح أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية يسهم بشكل مباشر في إحداث نشاط سياحي وترفيهي يعزز من مكانة الإمارة على خريطة السياحة المحلية والدولية، مؤكداً العمل على تكثيف مثل هذه الأنشطة التي تحظى بشعبية كبيرة بهدف استدامة الحركة السياحية في الإمارة على مدار العام.

وسيكون مسار السباق في جولة تمتد في كافة أرجاء ومرافق عجمان ابتداء من منطقة الزوراء وصولاً إلى كورنيش عجمان، ويشمل المسار المرور بالعديد من المناطق الحيوية الأخرى في الإمارة وصولاً إلى نقطة النهاية في منطقة الزوراء ومنصة تتويج الفائزين.

ويقام السباق بدعم ومشاركة كل من شرطة عجمان، ومستشفى أمينة، وعيادة بسمة بغداد، ومستشفى ثومبي، وفريق أسعد شعب التطوعي، والبرنامج الوطني التطوعي للاستجابة للطوارئ -فريق ساند، وفريق الشارقة للترايثلون، وبوكاري سويت.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز