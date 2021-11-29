سلطان بن مجرن: شهداؤنا نموذج صادق لحبّ الوطن والذود عنه

المصدر: دبي- البيان

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قال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: تحلّ علينا ذكرى «يوم الشهيد»، الذي نحيي فعاليته في هذه الأثناء بمشاعر جياشة من الفخر والانتماء لهذا الوطن الغالي؛ لنستذكر في كل عام، وفي كل وقت وحين أولئك الرجال الأوفياء، الذين جادوا بأغلى ما يملكون، وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل إعلاء راية وطننا الغالي، فكانوا نموذجاً صادقاً لحب الوطن، والذود عن حماه، والحفاظ على مكانته ومكتسباته التي تحققت على مر الزمان، إلى جانب دورهم في نصرة الحقّ والعدل، وإعادة الحقوق إلى أصحابها. نؤكد لقيادتنا الرشيدة أننا على العهد، وسنبقى دائماً نستذكر شهداءنا، ونروي قصص بطولاتهم أمام أبنائنا والأجيال القادمة، ونحتفي بمكانتهم العظيمة في قلوبنا. رحم الله شهداءنا الأبرار، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ورزقهم جنات النعيم.

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