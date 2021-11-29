عائلة صندوق الزكاة تحتفل باليوبيل الذهبي للاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفل صندوق الزكاة في أبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وبالتزامن مع عام الخمسين، احتفاء بهذه المناسبة العظيمة على قلوب شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد الاحتفال عبد الله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة، ومديرو الإدارات وموظفو الصندوق.

وبهذه المناسبة العزيزة رفع عبدالله بن عقيدة أمين عام صندوق الزكاة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكّد أمين عام الصندوق في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال، إن الاحتفال يجسد الانتماء والولاء لهذا الوطن الغالي، ولولاة أمره، ويذكرنا بقيمة تضحيات المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد والمؤسس وإخوانه قادة الاتحاد من أجل ميلاد اتحادنا الذي أصبح مثالاً يحتذى. وقال إن احتفال صندوق الزكاة بهذه المناسبة يأتي انطلاقاً من حرص الصندوق على تعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة والاحتفاء برموزه، وترسيخ معاني التلاحم الوطني، معرباً عن فخر أسر صندوق الزكاة، بما حققته دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً من منجزات في مختلف نواحي الحياة.

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