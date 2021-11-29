أحمد بن شعفار: ذكرى الشهيد شاهدة على روح الفداء

المصدر: دبي - البيان

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قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: هذه الذكرى، شاهدة على روح الفداء، التي سطرها جنودنا البواسل في شتى الميادين بدمائهم الزكية، ورسخ شعورنا بالفخر للانتماء لهذا الوطن، كما تشكل فرصة لتسليط الضوء على تضحيات جنود الإمارات البواسل في حماية حدود الوطن ومكتسباته، والتي سنرويها جيلاً بعد جيل؛ لنؤكد من خلالها عزة الوطن وقوته.

موضحاً أن يوم الشهيد، يمثل ذكرى وطنية عظيمة نوجه من خلالها تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار من أبناء القوات المسلحة، الذين بذلوا أنفسهم في سبيل الدفاع عن الوطن واسترداد حقوقه، ونؤكد أنهم خالدون في ذاكرتنا يضيئون دروب الحق والوفاء لكل الأجيال القادمة.

وأضاف: «يعكس يوم الشهيد تقدير قيادتنا الرشيدة لشهدائنا الأبرار، وحرصها على تكريمهم وتخليد ذكراهم لتستمر على مر العصور. كما ننتهز هذه الفرصة والذكرى العظيمة لنوجه التحية لأمهات وأسر شهداء الوطن، الذين قدموا فلذات أكبادهم، في سبيل رفعة الوطن».

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