نيابة دبي تحتفل باستعراضات شعبية وأهازيج وطنية

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت النيابة العامة في دبي، بعيد الاتحاد الخمسين في إطار المشاركة الوطنية في الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة ودعوة الجميع إلى التأمل في تاريخ دولة الإمارات والقيم النبيلة والإنجازات الفريدة التي تحققت على يد الآباء المؤسسين؛ وحث كل قاطن على أرض الوطن الغالي للمساهمة في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

فرقة شعبية

وبدأت فعاليات الاحتفال الذي أقيم في المبنى الرئيس للنيابة العامة باستعراض فرقة شعبية قدمت رقصات على أنغام وأهازيج وطنية.

وكذلك معروضات لمنتجات الموظفين ومشاريعهم الخاصة، إلى جانب المأكولات الشعبية الإماراتية المتنوعة التي تم تقديمها للموظفين والمتعاملين. وحضر فعاليات الحفل المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من المحامين العامين ورؤساء النيابات وأعضاء وموظفي النيابة العامة.

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