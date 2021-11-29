محمد بن علي النعيمي يشهد احتفال دار القضاء بمناسبة عيد الاتحاد 50

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

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شهد الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس دوائر العدل في عجمان، الاحتفال بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وذلك بمقر دار القضاء بمنطقة الجرف في عجمان، وبحضور رؤساء المحاكم والنيابات العامة، وتم خلال الاحتفال، تكريم رؤساء دوائر العدل، كما شهد الاحتفال، القضاة ووكلاء النيابة والعاملين في دار القضاء، وسط أهازيج الفرح والأغاني الوطنية.

واستهل الاحتفال بعزف السلام الوطني، وبعدها تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم، وألقى المستشار القاضي علي حسن الفورة الشامسي رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، كلمة، أكد فيها على أهمية الاحتفال بذكري قيام الاتحاد، واستذكار العبر، والوقوف تحية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، مؤكداً جهودهم في سبيل رفعة راية واحدة لأبناء الإمارات، وغرس الحب والولاء في نفوس الشعب للوطن والقيادة الرشيدة.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحكام الإمارات، وأولياء العهود، ولشعب الإمارات والمقيمين في الدولة، بمناسبة الذكرى الغالية على قلوب الجميع بقيام الاتحاد.

ثم تفضل الشيخ محمد بن علي النعيمي رئيس دوائر العدل، بتكريم رؤساء المحاكم والنيابات العامة، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة الوطن والمواطن، وترسيخ دولة العدل والقانون، وتخلل الاحتفال، تقديم فقرات غنائية وطنية، وتقديم مسابقات، كما تم تنظيم معرض احتوى على صور ورسومات فنية، تعكس الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين.

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