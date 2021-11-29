مراكز تسوق دبي تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين بفعاليات وعروض متميزة

المصدر: دبي - البيان

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تشتهر مدينة دبي بمراكز التسوق المعروفة عالمياً، ليس من خلال تجارب التسوق والعروض الترويجية فحسب، بل بما تقدمه من فعاليات متميزة ومرافق ترفيهية وأنشطة رائعة تناسب جميع أفراد العائلة.

وتقام احتفالات عيد الاتحاد الخمسين هذا العام في مختلف أنحاء المدينة بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ويمكن للسكان والزوار الاستمتاع بالاحتفالات في عدد من مراكز التسوق على مستوى دبي، والتي تقدم لضيوفها مجموعة من الفعاليات المتنوعة والحصرية على مدار عطلة نهاية الأسبوع الطويلة الخاصة بعيد الاتحاد الخمسين.

وتقدم مراكز التسوق التابعة لشركة «ماجد الفطيم» عدداً من الفعاليات الخاصة والمميزة في مختلف وجهات البيع بالتجزئة الشهيرة التابعة للشركة، تحت شعار «استشراف المستقبل، نحو الخمسين القادمة وما بعدها».

ويستضيف سيتي سنتر مردف عدداً من الفعاليات، حيث يمكن لزوار هذه الوجهة وعلى مدى 10 أيام من 25 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر، زيارة سوق استشراف المستقبل الذي يقام في الهواء الطلق ويضم 50 عارضاً لدعم المصممين المحليين والصاعدين من خلال عرض أعمالهم أمام الزوار، بالإضافة إلى رسم الحناء للسيدات، والعروض الترفيهية المتجولة وورش عمل خاصة بالأطفال.

كما سيقام عرض مسرحي فريد من نوعه يعرض بطريقة السرد من خلال شخصية الحكواتي الذي سيمتع الحضور بعرض تفاعلي يحكي من خلاله قصة الاتحاد والتاريخ العريق لقيام الدولة بماضيه وحاضره ومستقبله، ويصاحب العرض رقصات الفنون الشعبية وعرض العديد من المقتنيات التراثية والأزياء المصممة خصيصاً لهذه المناسبة، كما يقام عدد من المعارض الفنية من بينها عرض فريد للسيارات الكلاسيكية يضم أكثر من 250 مركبة مملوكة لعشاق السيارات من مواطني دولة الإمارات.

ويعد سيتي سنتر ديرة، وهو أول مركز تسوق تابع لشركة «ماجد الفطيم»، إحدى أشهر وجهات التجزئة، حيث يحتل مكانة خاصة في تاريخ دبي الثقافي والتراثي والتجاري. ويستضيف مركز التسوق فعالية تاريخية تقام تحت عنوان «قلب ديرة» وتعرض الجانب الأصيل لواحد من أقدم أحياء دبي، وتربط الماضي بالمستقبل. ويمكن لسكان دبي وزوارها التجول في سوق التوابل التراثي والاستمتاع بالديكور التقليدي والعناصر المكونة له مثل السجاد والمصابيح.

كما تتيح هذه الوجهة العريقة لزوارها فرصة السفر إلى المستقبل عبر نفق الزمن والذي يعرض كل شيء من البدايات المتواضعة لدولة الإمارات إلى الخمسين عاماً المقبلة، تماشياً مع شعار «عام الخمسين» للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، ويستضيف ديرة سيتي سنتر أيضاً ورش عمل حول الروبوتات للأطفال.

ويستضيف مول الإمارات سلسلة من الفعاليات المتميزة ويعرض مجموعة منتجات حصرية من العلامات التجارية التي تتماشى مع شعار عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويستضيف المركز التجاري الشهير معرض «رايات في التراث» الذي يسلط الضوء على الإلهام من الماضي لإلقاء الضوء على الحاضر والمستقبل. ويتضمن العرض سبعة أزياء مصحوبة بصور سمعية لمجموعة من السيدات الملهمات في دولة الإمارات. ويهدف هذا المعرض إلى نشر الوعي بين السكان والزوار حول تطور تراث دولة الإمارات.

ويقدم دبي آوتليت مول لسكان المدينة وزوارها عدداً من عروض التجزئة المتميزة طوال عطلة نهاية الأسبوع لعيد الاتحاد الخمسين بالإضافة إلى عروض المأكولات والمشروبات وفعاليات الترفيه المباشرة. وإلى جانب هذه الفعاليات، تستضيف شرطة دبي عرضاً يقام على المسرح أيام 1 و2 و3 ديسمبر بدءاً من الساعة 5 مساءً.

وسيحظى المتسوقون في سيتي ووك بفرصة الحصول على واحدة من خمس إقامات فندقية عائلية في فندق روف عند إنفاق 150 درهماً أو أكثر. وللدخول في السحب، يمكن للمتسوقين إرسال رسالة مباشرة تضم نسخة من فواتير الشراء إلى @citywalkdubai على إنستغرام وفيسبوك. وستضم الوجهة الشهيرة عدداً من العروض الفنية المباشرة بالإضافة إلى خيمة المجلس العربي وعروض متنوعة طوال فترة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين من 2 وحتى 4 ديسمبر.

وتشهد نخلة جميرا مجموعة من الفعاليات طوال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة باحتفالات اليوبيل الذهبي. ويمكن لسكان دبي وزوارها التوجه إلى ذي بوينت للاستمتاع بعروض النافورة الراقصة التي تقام احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر ابتداءً من الساعة 6 مساءً. وتقام عروض الألعاب النارية يومي 2 و3 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساءً.

ويمكن لعشاق العروض المليئة بالمغامرة التوجه إلى بالم ويست بيتش، حيث تقدم «ريد بل» اثنين من محترفي القفز بالمظلات في عرض بهلواني مذهل، بالإضافة إلى القفز بالمظلة حمل علم دولة الإمارات يوم 2 ديسمبر الساعة 5 مساءً، ويستضيف نخيل مول معرضاً فنياً من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

ويستضيف سوق المرفأ على الواجهة البحرية في جزر ديرة، مهرجان الإمارات للسيارات في إطار الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، ويضم المهرجان أكثر من 300 سيارة إلى جانب مضمار للسيارات يضم عدداً من الحواجز ويتم التحكم فيه عن بعد، وتحدي للدريفت، كما تستضيف الوجهة المميزة عدداً من العروض الترفيهية المتجولة وورش العمل الخاصة بالأطفال من 2 وحتى 4 ديسمبر.

ويقدم سوق التنين عدداً من الفعاليات احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، ويشمل ذلك المأكولات المتنوعة والرسم بالحناء وخيمة المجلس العربي، كما يحتضن مركز التسوق المعروف عدداً من عروض الترفيه المباشر والأعمال الفنية طوال احتفالات عيد الاتحاد الخمسين من 2 وحتى 3 ديسمبر ابتداءً من الساعة 5 مساءً.

ويستضيف ابن بطوطة مول خيمة المجلس العربي مع مأكولات ومشروبات تقليدية وأنشطة رسم بالحناء، بالإضافة إلى عروض مباشرة وعروض ترفيهية متجولة مثل رقصات الفراشة والعلم طوال احتفالات عيد الاتحاد الخمسين من 2 وحتى 4 ديسمبر. ويمكن لسكان وزوار منطقة جميرا فيليدج سيركل التوجه إلى سيركل مول للاستمتاع بأفضل الأنشطة الثقافية التي يقدمها مثل القهوة والتمور العربية وحلوى اللقيمات التقليدية التي يتم تحضيرها مباشرةً بالإضافة إلى القباب والرسم بالحناء، وذلك من 2 وحتى 4 ديسمبر.

وتستضيف لا مير وذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس مجموعة من الأنشطة التي يستمتع بها الجميع خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين، بما في ذلك الفرقة الموسيقية التي تتكون من 4 عازفين، بالإضافة إلى عازف الساكسفون في كل من الوجهتين الشهيرتين وذلك من 2 وحتى 4 ديسمبر. وتقدم الفعاليات الترفيهية باللغتين العربية والإنجليزية ليستمتع بها سكان دبي وزوارها.

ويحتفل ميركاتو مول بعيد الاتحاد الخمسين مع ورش عمل وأنشطة الرسم على الوجوه للأطفال والفعاليات الترفيهية المباشرة التي يستمتع بها جميع أفراد الأسرة. ويمكن للمارة أيضاً الاستمتاع بمشاهدة واجهة مركز التسوق والتي تكتسي بألوان علم دولة الإمارات من خلال تقنية الإسقاط الضوئي.

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول عروض الألعاب النارية بالإضافة إلى عرض يقدمه راشد النعيمي، الذي اشتهر بأغنيته الأخيرة عن إكسبو 2020، وذلك يوم 2 ديسمبر الساعة 8 و10 مساءً. ويستضيف دبي فستيفال سيتي باي مجموعة من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الخاصة بالأطفال والعروض الفنية التراثية وغيرها الكثير. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون أكثر من 1000 درهم على فرصة لاسترداد 50 بالمئة من نفقاتهم في صورة بطاقة هدايا دبي فستيفال سيتي مول من 26 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر.

ويستضيف ممشى الخوانيج يومي 2 و3 ديسمبر الحكواتي العربي ورقصة العيالة التقليدية ومسابقة الفنون. وتظهر شخصيتا مدهش ودانة المحبوبتان في ممشى الخوانيج يوم 2 ديسمبر للتفاعل مع الزوار وإمتاعهم بلحظات لا تنسى من الساعة 3 عصراً وحتى 9 مساءً. ويمكن لعشاق الفن الاستمتاع بزيارة المعرض الفني الذي يقام من 3 وحتى 11 ديسمبر في الممشى الشهير.

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