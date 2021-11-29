«الإمارات دبي الوطني» يحتفي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي- البيان

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احتفل بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة باحتفالية خاصة، شارك فيها الموظفون اليوم في مقرّه الكائن في ميدان.

وتحت مظلة هذه المناسبة الغالية، اجتمع موظفو وإدارة البنك مع فريق الإدارة العليا والموظفين في «الإمارات الإسلامي» و«تنفيذ»، لتجديد عهد الولاء والانتماء للدولة، والاحتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وسلطت الاحتفالات الضوء على أبرز الإنجازات والنجاحات، التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الأعوام الخمسين الماضية، مؤكدة الدور، الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني عبر دعمه ومساهمته المتواصلين في رؤية القيادة الرشيدة وتطلعاتها الطموحة. وتعهّد البنك بمواصلة دعم «مئوية الإمارات 2071» تزامناً مع تخطيطه للخمسين عاماً المقبلة من النجاح والتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وأتاحت الاحتفالات للضيوف والحضور فرصة تذوق المأكولات الإماراتية التقليدية، ومشاهدة العروض الثقافية والألعاب التقليدية، وتجربة نقوش الحناء.

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