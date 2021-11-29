يوسف السركال: تضحيات شهدائنا علامة مضيئة في تاريخ بلادنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن يوم الشهيد هو يوم البطولة والفداء، يوم نكرم فيه شهداءنا البواسل الذين سجلوا في صفحات التاريخ أروع القصص في التضحية والوفاء للوطن، هؤلاء الأبطال الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة الزكية في ميادين الحق والواجب لكي تظل راية الوطن عالية خفاقة، وستبقى تضحياتهم وبطولاتهم خالدة في نفوسنا، وعلامة مضيئة في تاريخ بلادنا، نستلهم منهم أسمى معاني التضحية والفداء والبطولة.

وقال السركال في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: إن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تمثل إعلاءً لقيم ومبادئ العطاء والتضحية في نفوس أبناء الإمارات، هذه المبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون، وسارت على النهج قيادة الدولة الرشيدة مُسخِّرة كافة الجهود من أجل نصرة الحق في ساحات وميادين الواجب.

مشيراً إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة بتخصيص 30 نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد، يعكس المكانة النبيلة التي يحظى بها الشهداء لدى قيادة الدولة، وحرصها على تخليد شهداء الوطن الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء والإخلاص، وحملوا أرواحهم على أكفهم للدفاع عن حمى الوطن، فكانوا مثالاً للعطاء بلا حدود.

وأشار مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: أن احتفاء شعب الإمارات بهذه المناسبة الوطنية لهو تأكيد على وقوفه خلف القيادة الرشيدة تحت راية الوطن في تجسيد حقيقي لأسمى معاني تلاحم القيادة مع الشعب، وهو تعبير من أبناء شعب الإمارات عن فخرهم واعتزازهم بشهداء وطنهم.

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