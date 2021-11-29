حمد المحمود: تاريخ الأوطان العظيمة تسطره بطولات أبنائها

المصدر: الشارقة – البيان

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قال حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»: «تاريخ الأوطان العظيمة تسطره بطولات أبنائها وتضحيات شجعانها، وإن»يوم الشهيد) مناسبة مهمة تنطوي على مكانة خاصة في قلوب ونفوس قيادة الإمارات وشعبها، لأن الاحتفال بهذا اليوم هو تخليد وعرفان لجنود الوطن الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والصمود والتفاني، وبذلوا أرواحهم الطاهرة في ميادين الواجب والشرف دفاعًا عن دولتهم وصونًا لعلمها وأرضها، وحفظًا للإنسان أينما كان وللحق في كل مكان. كما أنه اعتزاز بأسر الشهداء وذويهم ودافعٌ لأن نقف بجانبهم ونكون معهم بما صبروا واحتسبوا.

وإننا جميعاً مطالبون دومًا بنقل واستعادة هذه المآثر فيما بيننا وأمام أبنائنا وأجيال الحاضر، ولكي تبقى في ذاكرة الوطن وتاريخ الإمارات مشاعل نور خالدة ونموذجًا ناصعًا للتضحية والوفاء.

رحم الله شهداء الإمارات الأبرار.

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