سالم الموسى: شهداؤنا ضربوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء

المصدر: دبي - البيان

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قال سالم أحمد الموسى، رئيس مجلس إدارة «مشاريع سالم أحمد الموسى»، إننا نُحيي اليوم بفخرٍ ذكرى شهدائنا البررة الذين قدموا النفس والنفيس فداءً للوطن الغالي ودفاعاً عن الحق والشرعية، ضاربين أروع الأمثلة في البذل والعطاء والبطولة في ميادين الشرف والعزة.

وأضاف: إذ تمضي دولتنا بخطى ثابتة نحو حقبة جديدة من التقدم والنماء خلال السنوات الخمسين المقبلة، ننظر باعتزاز إلى تضحيات أبناء الإمارات الذين جسدوا ببطولاتهم النهج الأصيل الذي أرسى دعائمه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حين قال:

«علينا أن نكافح ونحرص على دفع مسيرة العمل في هذا الوطن والدفاع عنه بنفس الروح والشجاعة التي تحلى بها أسلافنا». ويواصل بواسل قواتنا المسلحة المضي قدماً في إحقاق الحق، استلهاماً من قيم الاتحاد الذي جعل دعم الاستقرار والأمن أولوية استراتيجية وغاية جوهرية.

وتابع: لا يسعنا في يوم الشهيد سوى أن نحني هاماتنا إجلالاً وإكباراً لأبطالنا البواسل، مجددين التزامنا الراسخ بالاهتداء بملاحمهم البطولية وتضحياتهم الغالية التي نحملها وساماً على صدورنا، ونحن نقف صفاً وراء خلف قيادتنا الرشيدة لدفع عجلة النهضة الحضارية الشاملة.

ونجدّد في «مشاريع سالم أحمد الموسى» حرصنا على الوفاء لذكرى أبنائنا الذين يمثلون مصدر فخر وإلهام حقيقي للأجيال الشابة التي تحمل رسالة الاتحاد بأمانةٍ وإخلاص، مسلّحةً بالعزيمة والإصرار على الحفاظ على راية الحق خفاقةً عالية، مع إعلاء شأن الإمارات كواحة للاستقرار والسلام والازدهار.

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