محمد القرقاوي: الإمارات بسواعد أبنائها وتضحياتهم واحة للأمان وعاصمة للمستقبل والتعايش الإنساني

المصدر: البيان

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أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن شهداء دولة الإمارات سطروا بتضحياتهم ودمائهم الذكية التي بذلوها في ميادين العز والشرف دفاعاً عن الوطن وأمنه، أروع معاني الوفاء والفداء، وسيبقى ما قدموه مصدر إلهام ونموذجاً يحتذى في الانتماء والولاء للوطن وقادته، ونموذجاً في العطاء لحماية المكتسبات وتحقيق الإنجازات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال محمد القرقاوي في تصريح بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام، إن دولة الإمارات ستبقى بسواعد أبنائها وتضحياتهم المشرفة واحة أمن وأمان ورخاء، وعاصمة للمستقبل، ووطناً للتعايش والتسامح الإنساني، ومركزاً عالمياً للتقدم والازدهار لخير المجتمعات والشعوب، موجهاً التحية لأرواح الشهداء، ولذويهم الذين رسخوا في نفوسهم معاني الانتماء للوطن، ومؤكداً أن مجتمع دولة الإمارات بكل فئاته سيمضي نحو المستقبل مستلهماً منهم روح العطاء لتظل راية الوطن خفاقة عالية.

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