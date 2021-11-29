حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 107 سجناء

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بالإفراج عن 107 سجناء من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وتأتي المكرمة حرصا من سموه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال الفرحة إلى أسرهم.

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الطيبة .. معربا عن أمله في أن تكون المكرمة دافعا للمفرج عنهم للعطاء وسبيلا للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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