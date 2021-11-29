سيف بن زايد : سيبقى هذا اليوم مصدر إلهامٍ يعتزّ فيه شعب الإمارات بشهدائه الأبرار

المصدر: وام

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أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ان ان يوم الشهيد سيبقى مصدر إلهامٍ يعتزّ فيه شعب الإمارات بشهدائه الأبرار، تخليداً وعرفاناً ووفاءً لهذه الكوكبة البررة، التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة ومجد الوطن الغالي.

و قال سموه في كلمة بهذه المناسبة : في ذكرى يوم الشهيد، تجدد دولة الإمارات عهدها مع شهدائها الأبرار، نستذكر وفاءهم وتضحياتهم وشجاعتهم الاستثنائية، ننهل منها معاني البذل والعطاء، من أجل أن تبقى راية الإمارات شامخة بعز وفخر، خفاقة عالياً بحكمة سيدي القائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، ورؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

و أضاف سموه : سيبقى هذا اليوم مصدر إلهامٍ يعتزّ فيه شعب الإمارات بشهدائه الأبرار، تخليداً وعرفاناً ووفاءً لهذه الكوكبة البررة، التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة ومجد الوطن الغالي، الذي يفخر ببطولات الشهداء وتضحياتهم لنصرة الحق والقيم والمبادئ التي زرعها القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان" طيب الله ثراه، وواصلت المسيرة على نهجه القيادة الحكيمة..و يأتي إحياء ذكرى شهداء الوطن الأبرار الذين ارتقوا إلى العلى، لتعزز حضورها في ذاكرة الوطن لتستلهم منها الأجيال قيم العطاء والوفاء، وتتوارثها جيلاً بعد جيل، لتبقى أرواحهم مناراتٍ حية في وجدان شباب الإمارات، تعزز الولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

و اختتم سموه كلمته قائلا : في هذا اليوم نقدم تحية إجلال وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أبناءهم فداءً للوطن وللأجيال، وندعو المولى عز وجل أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، ويجعل مثواهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصدّيقين.

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