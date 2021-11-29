فيديو.. وكالة أنباء الإمارات تنتج فيلم "1971" الوثائقي تزامناً مع عيد الاتحاد الـ50

المصدر: وام

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أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام" إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "1971" وذلك تزامناً مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة ومرور 50 عاماً على تأسيس الإمارات العربية المتحدة.

ويقدم الفيلم الذي تبلغ مدته نحو 13 دقيقة توثيقاً لمسيرة الاتحاد الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ليرسخ تجربة تنموية غنية بالإنجازات الرائدة في المجالات كافة والتي تحققت بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة ونهج وطني فريد ارتكز على الاستثمار في بناء الإنسان وتمكين أبناء الإمارات رجالاً ونساء.

وبهذه المناسبة ..توجه سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" بالتهنئة إلى قيادة الدولة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، مؤكداً أن "1971" يشكل باكورة الافلام الوثائقية التي تنتجها وكالة أنباء الإمارات وتحرص من خلاله إلى إبراز مسيرة الاتحاد التي بدأت قبل خمسين عاماً من الصحراء وانطلقت بعزيمة وطموح وإرادة صوب دروب الريادة العالمية بمختلف القطاعات فاضحت عنواناً لرحلة تميز وإنجاز عالمية يشار لها بالبنان.

وأوضح سعادته أن الفيلم الوثائقي تم دبلجته إلى 8 لغات وهي الإنجليزية والفرنسية والصينية والروسية والبرتغالية والإسبانية والتركية والأوكرانية وسيتم عرضه في مختلف وسائل الإعلام الوطنية تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين.

وأضاف أن وكالة أنباء الإمارات وفي إطار شراكتها مع العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية ستقوم بعرض الفيلم الوثائقي في عدة دول مثل الصين وأسبانيا والسويد ومصر وتركيا بالإضافة إلى دول أمريكا الجنوبية وذلك من أجل إبراز رحلة بناء الإنسان الإماراتي ومسيرة إنجازات الوطن خلال 50 عاماً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن الفيلم الوثائقي لم يقتصر على إبراز إنجازات الدولة وحسب وإنما يتناول ملامح الشخصية الإماراتية وما جسدته من دأب وسعي من أجل تعزيز المعرفة والتسلح بالمهارات الحديثة انطلاقاً من الإيمان بدورها الوطني المهم في مسيرة تنمية وازدهار الدولة.

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