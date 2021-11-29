حاكم أم القيوين يأمر بالإفراح عن 34 نزيلاً في المنشآت الإصلاحية والعقابية بالإمارة

المصدر: وام

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أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالإفراج عن 34 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بأم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 للدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر الإفراج عن النزلاء في إطار حرص سموه على إعطاء النزلاء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم وأسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.

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