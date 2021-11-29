7230 مجسماً ولوحة في أبوظبي احتفاءً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، عن استعداداتها لمواكبة الاحتفاء بعيد الاتحاد الخمسين هذا العام، والذي يوافق الذكرى الـ50 لقيام دولة الاتحاد، حيث عملت فرق البلدية على تركيب 7230 مجسماً وتشكيلاً هندسياً ولوحة مضيئة في العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والدوارات والجسور في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، كما تم استحداث أماكن جديدة ومواقع مختلفة لتركيب الزينة لهذا العام، أبرزها الطريق السريع من جسر الشيخ زايد وحتى جسر الشهامة، وذلك لنشر مظاهر الفرحة والابتهاج بهذا اليوم الغالي والعزيز على قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وتتلألأ زينة عيد الاتحاد الخمسين هذا العام لمدة 50 يوماً، حيث تتم إضاءتها على مدى 50 ليلة متواصلة، كما تتميز بكثافة القطع التي تم تركيبها في المواقع بشكل يعطيها مظهراً مختلفاً ومتميزاً عن زينة الأعوام السابقة، وتم التركيز على اللون الأصفر المائل للذهبي، والذي يعبر عن اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز المجسمات التي تم تركيبها داخل مدينة أبوظبي بكبر حجمها والتركيز على اللون الأبيض الذي يعتبر اللون الأساسي في كل التشكيلات الهندسية والمجسمات المضيئة لتزداد سطوعاً وبهجة وقوة في تزيين المواقع.

ويلقى كورنيش أبوظبي اهتماماً خاصاً من جهة أعداد وأحجام قطع الزينة التي تم تركيبها، نظراً لأنه يعد من الوجهات المفضلة لأفراد المجتمع في هذا اليوم، حيث تميز بتركيب 250 قطعة يبلغ ارتفاع الواحدة منها 5 أمتار وتتكون من 8 شرائح، كما تم تركيب حبال الإنارة على معظم الأنفاق من الأعلى بالجهتين، بالإضافة إلى تزيين جذوع النخيل في منطقة الكورنيش بإنارة وميضية متحركة على شكل (FLASHERS).

ولقد اهتمت بلدية مدينة أبوظبي بأن تكون زينة عيد الاتحاد الخمسين لهذا العام مختلفة ومتميزة من جهة الكم والكيف، لذا عملت على تركيب 22 ألف وحدة إنارة وميضية (FLASHERS) على المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة، كما يزين الرقم (50) 4700 لوحة مضيئة ذات تصميم أنيق ومبتكر، منها2500 مجسم تحمل الرقم 50 مع نصوص تجسد بعض مبادئ وإنجازات الخمسين عاماً الماضية، و2200 لوحة مضيئة ذات تصميم أنيق ومبتكر، كما تم تركيب 2000 تشكيل تتزين بألوان علم الدولة ورسومات معبرة لوصول الدولة للفضاء وكلمات السلام الوطني وغيرها من العبارات، بالإضافة إلى تركيب 250 مجسماً ثلاثي الأبعاد يتكون المجسم الواحد من 4 شرائح، وتركيب 280 مجسماً ثلاثي الأبعاد يتكون المجسم الواحد من 30 عموداً بأطوال 3م و2.5م و2م.

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