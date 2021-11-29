المواقف العامة مجانية في الشارقة يومي 1 و2 ديسمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن مجانية المواقف العامة في مدينة الشارقة يومي 1 و 2 ديسمبر، باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم، طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والتي تم إخضاعها استجابة لرغبة عدد كبير من مستخدمي المواقف العامة في مدينة الشارقة وفي إطار حرص البلدية على توفير أكبر قدر ممكن من المواقف الشاغرة في المناطق الحيوية، حيث يتم التعرف والاستدلال على هذه المواقف من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء المثبتة أسفل اللوحات الإرشادية.

وأكدت البلدية حرصها على تهيئة المواقف العامة وتوفيرها للقاطنين والزوار، خصوصاً في المناطق الحيوية والسياحية، كما ستستمر في التفتيش على المواقف للتأكد من التزام الجمهور ورصد كل من يسيء استخدامها كالوقوف المزدوج، وغيرها من المخالفات، بهدف إتاحة المواقف لجميع السكان والزوار والاستفادة منها.

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