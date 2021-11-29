مجانية المواقف في أبوظبي خلال يوم الشهيد وعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن مجانية رسوم المواقف السطحية في الإمارة، خلال اجازة يوم الشهيد وعيد الاتحاد الخمسين بالاضافة الى نظام "درب" للتعرفة المرورية

"مواقف"

ستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021. كما سيكون الوقوف مجاني في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال الإجازة الرسمية.

وفي هذا السياق نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

"درب"

أعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية خلال الإجازة الرسمية وذلك بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2021 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.



النقل العام

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل وسائل النقل العام خلال الإجازة، أفاد المركز بأن مواعيد خدمات النقل العام بالحافلات في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ستكون حسب الجدول الزمني لأيام الجمعة. كما أن خدمات النقل البحري العام بين مرسى جبل الظنة وجزيرة دلما، وبين جزيرتي السعديات والعالية ستستمر خلال الإجازة وفقاً لجدول المواعيد المتبع حالياً.

للاطلاع على المواعيد خدمات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق "دربي" الذكي.

كما يناشد المركز مستخدمي وسائل النقل العام بعدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء استخدام الحافلة أو العبارة وضرورة التأكد مسبقا عبر تطبيق دربي من مواعيد الرحلات بهدف تجنب الانتظار في المحطات.

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