سعود بن راشد المعلا: يوم الشهيد يجسد التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين إننا نستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا العلامة المضيئة في تاريخ الوطن ونقف وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الزكية للذود عن أمنه واستقراره.

واضاف سموه ــ في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن بمناسبة يوم الشهيد ــ إن تخصيص هذا اليوم للشهيد انما هو وفاء وعرفان لتضحيات وعطاء الشهداء وأبناء الوطن ويوم يجسد التلاحم الوطني بين القيادة وأبناء الوطن.

وفيما يلي نص الكلمة..

"في الثلاثين من نوفمبر من كل عام نستذكر بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا ..العلامة المضيئة في تاريخ الوطن ويوم نقف فيه وقفة إجلال وإكبار لشهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الزكية للذود عن أمنه واستقراره، ويستحضر شعب الإمارات في هذا اليوم الخالد معاني الولاء وأعلى درجات الانتماء والعطاء.

إن تخصيص هذا اليوم للشهيد إنما هو وفاء وعرفان لتضحيات وعطاء الشهداء وأبناء الوطن ويوم يجسد التلاحم الوطني بين القيادة وأبناء الوطن.

لقد جسدت قيادتنا الوطنية منذ تأسيس الاتحاد التعاضد الوطني لحماية المكتسبات وفق التربية الوطنية التي أصبحت اليوم إحدى السمات التي يتصف بها أبناء القوات المسلحة وأكدت عليها مبادئ والعزة والكرامة مستلهمين منهم دروس العزم والذود عن حياض الوطن وقت الازمات والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وقت السلم في إطار التزاماتهم وواجباتهم تجاه الوطن.

تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن وعهد منا بأن نصون العهد ونجسد قيم الاعتزاز بشهدائنا الأبرار".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز