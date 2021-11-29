مناقشة أوضاع الصحافة العربية الراهنة

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باسم أعضاء مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، أعرب ضياء رشوان رئيس المجلس، عن بالغ الشكر والامتنان، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه للإعلام والصحافة من عناية واهتمام وتشجيع، يتجلى في حرص سموه على لقاء القيادات الإعلامية في أكثر من مناسبة، والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم، وتثمينه لما يقوم به الإعلام من دور مؤثر، في إحداث فارق إيجابي في حياة شعوب المنطقة.

وأكد رشوان أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب فكرة تأسيس «جائزة الصحافة العربية» وراعيها، كانت دائماً مصدر إلهام لكل ما طرأ على الجائزة من تطوير، على مر أكثر من 20 عاماً، واصلت خلالها رسالتها في تحفيز مستويات أعلى من الإبداع في أوساط الصحافيين العرب، مؤكداً أن الإعلان عن تحول جائزة الصحافة العربية إلى «جائزة الإعلام العربي»، يمثل خطوة استباقية من نادي دبي للصحافة، للعبور بالإعلام العربي إلى المستقبل، مع وضع التصورات الجديدة التي يحتاجها الإعلام العربي خلال المرحلة المقبلة، في صلب اهتماماته.

تضمّن اللقاء، الذي حضرته ميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، نقاشاً دار حول أوضاع الصحافة العربية الراهنة، وما تشهده من تحديات، لا سيما خلال العامين الأخيرين، جراء الوضع الاستثنائي الذي شهده العالم في تلك الفترة، التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات في المنطقة، ومن بينها قطاع الصحافة والإعلام بصفة عامة، كما تناول النقاش أحدث التوجهات العالمية في مجال الإعلام، والخيارات التي تكفل للمؤسسات الإعلامية، التغلب على ما تواجهه من تحديات، ومن أهمها تسريع التحول إلى البيئة الرقمية.

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