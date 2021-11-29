شرطة دبي تطلق غرفة عمليات الموارد البشرية بأحدث الأنظمة الذكية

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، غرفة عمليات الموارد البشرية، التي تحتوي على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي والبرامج الذكية، وتُقدم إلى صناع القرار في شرطة دبي، صورة موسعة حول واقع المورد البشري والاحتياجات المستقبلية، وفق تحليل دقيق، يعتمد على مؤشرات يتم جمعها من خلال مجموعة البرامج الذكية، التي تربط مختلف الوحدات التنظيمية بالغرفة بشكل مباشر.

فكرة رائدة

وجاء إطلاق معالي الفريق المري لغرفة العمليات، التي تعد فكرة رائدة ومتفردة، للربط بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وعمليات الموارد البشرية، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد الدكتور صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد راشد ناصر نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

3 محاور

وأضاف العميد صالح مراد، أن غرفة عمليات الموارد البشرية تعمل على 3 محاور رئيسة، أولها محور «يقيس آنية بيئة العمل في شرطة دبي، في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة» .

وأوضح أن المحور الثاني، يعمل على «ربط كافة أنظمة وقواعد بيانات الأحداث، والتغييرات المرتبطة بعملية إدارة المورد البشري، على مستوى شرطة دبي، لتوفير قاعدة بيانات موحدة».

وبيّن أن المحور الثالث يتناول «تخطيط الموارد البشرية والتعلم الذكي، من خلال استخدام البرامج الذكية، التي تتنبأ بمستقبل الاحتياجات في المورد البشري».

عمليات

أكد العميد الدكتور صالح عبد الله مراد، أن «غرفة العمليات»، تعتبر ضمن خطة عمل الإدارة العامة للموارد البشرية الاستراتيجية 2026-2021، لابتكار وتطبيق أفضل الممارسات، في استشراف المستقبل في عملية إدارة المورد البشري، بما يواكب كافة التغيرات والتطورات في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، وصولاً إلى تحقيق الريادة والتميز في الأداء، والاستثمار الأمثل في الكوادر الشرطية، وفق أسس علمية دقيقة.

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