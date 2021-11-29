ذياب بن محمد يكرم 22 خريجاً من برنامج «أبوظبي التقني»

المصدر: أبوظبي- وام

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كرّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، 22 مواطناً ومواطنة، يشكلون الدفعة الأولى من البرنامج الوطني «دبلوم تجارة التجزئة لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص»، والذي يعد أحد أركان البرنامج الوطني، الذي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (التوظيف: تدريب وتمكين)، والذي تم خلاله تدريب وتعيين أكثر من 450 مواطناً ومواطنة في القطاع الخاص.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي أقيم في ديوان ولي عهد أبوظبي، بحضور الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعدد من المسؤولين.

كفاءات

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: إن هذا البرنامج الريادي، يشكل أهمية كبيرة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات.. لافتاً إلى أن للشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص دوراً رئيساً في توطين ورفد هذا القطاع بالكوادر الإماراتية المتخصصة في جميع المجالات.

وقال الدكتور مبارك الشامسي، إن البرنامج ينظمه المركز، بناء على توجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار استراتيجية المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ودعمه الدائم للمركز، ومبادئ خطة الخمسين، بهدف استقطاب شباب وفتيات الوطن، وتمكينهم من الحصول على الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

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