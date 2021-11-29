سيف بن زايد يبحث العلاقات مع المفوض العام لشرطة نيويورك

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، في مكتبه مع ديرموت فرانسيس شيا المفوض العام لشرطة نيويورك، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات المتميزة بين وزارة الداخلية وشرطة نيويورك، وسبل تعزيز هذه العلاقات، والارتقاء بها في كافة المجالات الشرطية والأمنية، وترسيخ هذه العلاقات، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وأفضل الممارسات والأنظمة، والسياسات المطبقة بين الجانبين، في سبيل الاستفادة منها في تطوير العمل الشرطي المؤسسي لدى الجانبين.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء أحمد ناصر الريسي مفتش عام الوزارة، والمقدم دانة المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بالوزارة، وعدد من الضباط، فيما حضر عن الجانب الأمريكي، توماس بي جالاتي مدير عام المعلومات الأمنية في شرطة نيويورك، والمفتش جيمس فينست، والمفتش ديريك سليفين، إلى جانب النقيب فهد الحارثي ضابط ارتباط وزارة الداخلية، الملحق بشرطة نيويورك، وضابط ارتباط شرطة نيويورك، اندرو باول كامارشيفاكول، المقيم بالدولة، والملتحق بوزارة الداخلية.

يذكر أن وزارة الداخلية، ترتبط مع شرطة نيويورك بعلاقات متميزة، تبادلت فيها الجهتان مذكرات التفاهم، في سبيل مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتبادل الزيارات، والمؤتمرات، وورش العمل المشتركة، للاطلاع على أفضل التجارب المطبقة، ويحرص الطرفان على تعزيز التعاون الشرطي بينهما، والتدريب المشترك بين الطرفين، والتنسيق المشترك، وتطبيق أساليب عمل متجددة ومتطورة، لتقديم أفضل الخدمات الشرطية في مختلف المجالات .

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