المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحصل على صفة مراقب بشأن تغير المناخ

المصدر: دبي - البيان

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في إنجاز عالمي جديد للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تسلم معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة، شهادة صفة مراقب التي حصلت عليها المنظمة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) خلال الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 26)، الذي عقد أخيراً في مدينة غلاسكو في المملكة المتحدة.

إنجاز

وتسلم معالي الطاير الشهادة من المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وعبد الرحيم سلطان، مدير المنظمة.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير: «يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على حصول المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على صفة مراقب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية».

علامة فارقة

وأضاف معاليه: «يشكل اعتماد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر منظمة غير حكومية مع منحها صفة مراقب، علامة فارقة في مسيرة المنظمة، ويمثل التزاماً عالمياً بالغ الأهمية نحو العالم للمساهمة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة. ومع حصولها على صفة مراقب، يمكن للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر الآن صياغة الأوراق البحثية الخاصة، وتقديم تقارير رسمية رداً على طلبات الحصول على معلومات من قبل الأطراف المشاركة».

دعم

يدعم المؤتمر المتخصص مبادرة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، واستراتيجية وخارطة طريق إمارة دبي للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050 من خلال تحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 100% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 باستخدام حلول وتقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.

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