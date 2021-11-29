نهيان بن مبارك يفتتح مركز التأشيرات في كراتشي

المصدر: كراتشي - وام

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افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مركز التأشيرات في كراتشي بباكستان.

جاء ذلك بحضور الدكتور سالم الخديم الظنحاني القنصل العام لدولة الإمارات في كراتشي، وعمران إسماعيل حاكم إقليم السند، وناصر حسين شاه الوزير الإقليمي في حكومة الإقليم، والقناصل العامين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في كراتشي، وعدد من كبار المسؤولين في حكومة السند، ورجال الأعمال الباكستانيين، ووسائل الإعلام الباكستانية المختلفة.

وأشار الظنحاني في كلمة له خلال حفل الافتتاح إلى العلاقات التاريخية القوية والراسخة بين دولة الإمارات وباكستان، منذ عهد مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، موضحاً أن مركز التأشيرات الذي يعتبر من أكبر المراكز في آسيا، سوف يقدم خدمات قنصلية متميزة حسب المعايير العالمية، والتي تأتي في إطار تقديم جميع الخدمات الإدارية المرتبطة بتحسين مستوى خدمة العملاء، وإصدار التأشيرات لتسهيل دخول الباكستانيين لدولة الإمارات عبر البوابات الإلكترونية بالمنافذ.

من جهته، أعرب عمران إسماعيل عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل حكومة دولة الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية، مشيداً بالتسهيلات، التي يقدمها المركز لدخول المواطنين الباكستانيين لدولة الإمارات.

وأشاد الحضور بالنظام المتبع لإصدار التأشيرات في المركز، معتبرين أنه من أفضل الأنظمة المستخدمة، والتي تختصر المدة الزمنية لتقديم الطلب واستخراج التأشيرة.

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