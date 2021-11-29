«إسلامية دبي» تفتتح جامع مريم السويدي في ورسان 3

المصدر: دبي- البيان

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افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جامع مريم جمعة السويدي، رحمها الله، في منطقة ورسان الثالثة، والذي شُيد على نفقة خليفة علي الشامسي، وهو مسجد جامع لإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، حيث تم افتتاح المسجد بعد صلاة الظهر، بحضور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، والدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية.

وقد بُني المسجد على الطراز الحديث وتجمّل بقبة خرسانية في وسط سقف المسجد، ومنارة يصل ارتفاعها إلى 20 متراً طولياً، حيث يضم مجموعة من المرافق الخدمية كالمصلى والميضأة ودورات المياه، وسكن للإمام، ويستوعب (644) من الرواد المصلين من الرجال.

وابتدأت فعالية الافتتاح بآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود وليد، ثم ألقى الدكتور عمر الخطيب كلمة الدائرة، وجاءت كلمة الوعظ للشيخ عادل المرزوقي، والتي أشار من خلالها إلى فضل المساجد وعمارتها وبنائها في الإسلام، مؤكداً فيها عظيم ثواب عمارة المساجد بالبناء والعبادة، ومضاعفة الله تعالى لأجورهم، وكرامة من يبنيها ويعمرها بالصلاة والتسبيح والذكر وقراءة القرآن الكريم.

وتنهض دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإدارة المساجد والإشراف عليها، تعزيزاً لدورها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، وذلك من باب تنفيذ الخطط الاستراتيجية في البناء والعمارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك لاستدامة المساجد، وخدماتها.

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