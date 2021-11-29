محمد بن زايد يبحث التعاون المشترك مع رئيس لاتفيا

المصدر: دبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس إغليس ليفتس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

ورحب سموه برئيس لاتفيا في دولة الإمارات.. ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما هنأ سموه إغليس ليفتس بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية لاتفيا الذي احتفلت به قبل أيام وتمنياته للبلد الصديق مزيداً من التطور، وللعلاقات بين البلدين التنمية والتقدم الذي يخدم مصالحهما المتبادلة.

وبحث سموه ورئيس لاتفيا علاقات الصداقة ومسارات التعاون المشترك بين البلدين وإمكانات تنميته في مختلف الجوانب وخاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

كما تناول اللقاء رسالة معرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يعد منصة لتعزيز التعاون الدولي والاحتفاء بإبداعات العقول والاطلاع على أبرز الحلول والمنتجات والتقنيات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل البشرية، بجانب التعريف بثقافات الشعوب وموروثاتها وحضاراتها والتي تعزز أهداف المعرض في التواصل والتلاقي وبناء جسور التعاون بين الشعوب.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وحنان خلفان عبيد العليلي سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا.

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