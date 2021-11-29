مغير الخييلي يشيد بمكرمة الحزم السكنية في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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ثمّن الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تُعنى بالمواطن أولاً، وذلك من خلال دعمهما اللامحدود، عبر توفير المسكن الملائم، الذي يضمن توفير الحياة الكريمة للأسرة والمجتمع ككل.

وأضاف الخييلي، تتميز هذه الحزمة الإسكانية، التي تتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، بأنها امتداد مستمر لمسيرة النهضة العمرانية والاجتماعية، لتعزيز المنظومة الإسكانية، ودعم القطاع الاجتماعي في أبوظبي، ولتحقيق جودة حياة ينعم بها المواطنون.

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