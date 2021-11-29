مستفيدون: مكرمة القيادة جعلت عيد الاتحاد عيدين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أشاد مواطنون من إمارة أبوظبي، مستفيدون من حزم المنافع السكنية، والتي جاءت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذه المكرمة، مشيرين إلى أن القيادة الرشيدة في الدولة، حريصة على توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق رفاهيتهم، وان المكرمة جعلت من عيد الاتحاد الخمسين عيدين.

فرحتان

وقال عبد الله عقيل الواحدي، مستفيد من قرض سكني، إن الفرحة فرحتان، حيث تأتي هذه المكرمة، بالتوازي مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، ومؤكداً على أن القيادة الرشيدة، لا تدخر جهداً في إسعاد المواطنين، بتوفير مسكن صحي عصري، بالإضافة إلى حزمة القروض، وتوزيع أراضٍ سكنية، ما يحقق للمواطن الاستقرار والسعادة والرفاهية. وأضاف محمد الحوسني بعفوية «بيض الله وجه قيادتنا الرشيدة»، والتي تعمل ليل نهار، على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وأن حزمة المنافع السكنية، تعكس حرص القيادة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين .

وفي السياق، أكد فهد محمد المري، أن دعم ومساعدة المواطنين في كافة أوجه الحياة، ليست بجديدة على قيادتنا الرشيدة، وأن هذا الإرث مستمد من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي وضع القواعد الأساسية لراحة المواطن، وأن قيادتنا الرشيدة تسير على نفس الدرب، وتسعى دائماً لتذليل كافة العقبات .

وأشار محسن المنهالي، إلى أن توفير المساكن والأراضي، إضافة إلى منح وتقديم القروض للمواطنين، جاءت تأكيداً لحرص القيادة الرشيدة على تحقيق رفاه المواطن، وسعادته وراحته، باعتبارها أولوية قصوى .

وفي السياق، قال سعيد العامري، إن قيادتنا تعمل دائماً على إسعاد المواطنين، وتوفير حزم منافع مباشرة وتسهم في رفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم .

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