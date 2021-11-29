عمار النعيمي يطلع على استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

المصدر: عجمان - وام

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية على خطة عمل واستراتيجية ومهام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز توجه الإمارات لبناء وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها، ضمن رؤية القيادة الرشيدة، التي تقوم على استشراف التحديات المستقبلية.

جاء ذلك لدى استقبال سموه معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بمكتبه بديوان الحاكم، أمس، حيث قدمت معاليها عرضاً وافياً حول الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبرامج والخطط الاستراتيجية المستقبلية للوزارة وجهود الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولاً إلى تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

واستمع سموه خلال العرض إلى مهام واختصاصات الوزارة وأهدافها وآليات العمل وخريطة الطريق لتنفيذ الأهداف .

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري: إن استراتيجية الوزارة ستركز على الأولويات الوطنية، والتي تشمل مساهمة قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد، من خلال رفع الكفاءة واستحداث قطاعات صناعية جديدة واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

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