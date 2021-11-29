مسؤولو «أبوظبي للإسكان»: الهيئة بدأت تنفيذ التوجيهات السامية بإبلاغ المستفيدين

المصدر: أبوظبي - البيان

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رفع مسؤولو إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين واحتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، وكذلك صرف قروض سكنية وأراضٍ سكنية ومساكن، وإعفاء أسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم استفاد منها 10032 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي.

مؤكدين أن الهيئة بدأت فور صدور التوجيهات في تنفيذها، حيث تم التواصل وإبلاغ المواطنين المستفيدين من هذه الدفعة.

وتقدم فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على التوجيهات السامية بصرف الحزمة الإسكانية الثالثة لعام 2021، والتي شملت قروضاً سكنية ومساكن حكومية وأراضي سكنية، بالإضافة إلى إعفاء متقاعدين ومتوفين من السداد واستفاد منها 10032 مواطناً بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم.

وأكد الأحبابي أن هذه التوجيهات جاءت تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة واهتمامها برفاه المواطن وسعادته وراحته، حيث يعتبر المواطن أولوية قصوى ضمن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كما أن هذه الحزمة الإسكانية تأتي تزامناً مع الفرحة التي تعيشها دولتنا الحبيبة وشعب الإمارات الأبي بمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

شكر

ورفع الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صحاب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،

حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات الوفي بمناسبة احتفال الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

وأضاف إن القيادة الرشيدة تولي قطاع الإسكان أهمية بالغة كونه من أهم عناصر الاستقرار الأسري والاجتماعي، حيث بلغ عدد المستفيدين من الحزم الإسكانية خلال العام الجاري 12491 مواطناً، وبقيمة إجمالية بلغت 13.1 مليار درهم.

لذا فإن الهيئة تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة من خلال منظومة إسكان عصرية مستدامة ووفقاً لأرقى المعايير والمواصفات وبما يتوافق مع احتياجات وتطلعات الأسرة الإماراتية لضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي.

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