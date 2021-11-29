اعتماد 51.59 مليوناً لسداد مديونية 131 حالة

المصدر: الشارقة – البيان

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سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 51 مليوناً و596 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة (21) مبلغ 51 مليوناً و596 ألف درهم، لسداد مديونية 131 حالة من الحالات من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين والمعسرين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الحادية والعشرين، بلغ 838 مليوناً و382 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1707 .

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