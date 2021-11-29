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كرم برنامج دبي للتميز الحكومي، خلال حفل تكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي، 14 فائزاً في فئة الجندي المجهول، وهم:

مال الله الحمادي

حصل مال الله عبد الله مال الله الحمادي من القيادة العامة لشرطة دبي، على جائزة الجندي المجهول، وذلك نظير خدمته الممتدة لـ 34 سنة في الشرطة، حيث حقق العديد من الإنجازات، في الحفاظ على سلامة الأرواح، وذلك من خلال مساهمته بـ 352 عملية إنقاذ، وانتشال 625 جثة، وإنقاذ 70 شخصاً من الموت المحقق، وتعرض بسببها لإصابات خطيرة، أدخل على إثرها العناية المركزة، وساهم بإخلاء 3 آلاف نزيل، أثناء مشاركته عملية الإنقاذ بفندق العنوان، كما أنقذ بعض الأشخاص الذين حاصرتهم النيران بأحد المستودعات، والتي انفجر فيها أحد الأقفال، مسببة له إصابة بالصدر.

ولم تسجل بحقه أية مخالفة طوال مدة خدمته.

حبيب البلوشي

وحصل حبيب ياسين البلوشي من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، على جائزة الجندي المجهول، فعلى الرغم من كونه مشغل مركبة إسعاف، إلا أنه قام بإنقاذ حالتي انتحار، وأنقذ سيارة تعطل مثبت السرعة فيها، وكرم على إثرها من قبل شرطتي دبي وأبوظبي.

وللموظف مشاركات ومساهمات في دعم وتشجيع الآخرين على التطوع، تدل على الالتزام والمواظبة، والتعامل الشخصي والسلوكي المتميز، حيث إنه عضو في جمعية الهلال الأحمر، ومركز «إسلام» التابع لجمعية دار البر، وساهم في اعتناق 60 شخصاً الإسلام، من بينهم موظف من المؤسسة.

حياة الجابر

وحصلت حياة حسن محمد الجابر من النيابة العامة، على جائزة الجندي، حيث أثبتت الموظفة قدرتها على مواجهة الصعوبات والتحديات الشخصية والمهنية في عملها، كطباع أحكام قضائية، كونها من أصحاب الهمم فئة الصم والبكم، فقد تجاوزت إنتاجيتها المستهدفات المحددة، وبلغت نسبة الأخطاء لديها «صفر %»، فنالت تقييم أداء يتجاوز التوقعات، لعامين متتاليين.

وللموظفة مشاركات في الفعاليات المجتمعية والتطوعية داخل وخارج الدولة، ومنها: المشاركة في ملتقى الأصم الكويتي الثالث، ومعرض إكسبو لأصحاب الهمم في عام 2017، بالإضافة لتميزها في المجال الرياضي، حيث حصدت المركز الثاني في بطولة الرماية للقيادة العامة لشرطة دبي.

أحمد محمد

ونال أحمد محمد ناصر محمد من الإدارة العامة للدفاع المدني، جائزة الجندي المجهول، حيث شارك في أكثر من 1000 حادث إطفاء وإنقاذ، ومنها مشاركته في حادث حريق فندق العنوان في 2016، وحادث برج سلافة، وحادث الشعلة، وساهم في تقليل الخسائر، وتقليل زمن المكافحة، وتقليل احتمالية تطور الحوادث.

يوسف سلطان

ونال يوسف محمد عبد الله سلطان من مركز دبي للإحصاء، جائزة الجندي المجهول، حيث يعتبر من الكفاءات الوظيفية من أصحاب الهمم، وله العديد من الإنجازات، مثل تأسيس الأرشيف الإلكتروني، وعمل على أرشفة 10 آلاف تقرير مالي بمفرده، نتج عنها حصوله على عدد من الجوائز، مثل: جائزة خليفة التربوية في مجال ذوي الإعاقة، وتكريم من مدير عام مركز الإحصاء، بجائزة الموظف المتميز في السعادة والإيجابية لعام 2018.

ويحرص سلطان على الارتقاء بتحصيله العلمي والتخصصي، حيث التحق بجامعة الشارقة، لاستكمال البكالوريوس في علم الاجتماع.

أحمد الهاشمي

وفاز أحمد محمد سعيد سيف الهاشمي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بجائزة الجندي المجهول، وللموظف مبادرات فردية تطوعية مختلفة، حيث بدأ مسيرته مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كمتطوع، وأنشأ مسجداً خشبياً بكل احتياجاته داخل الشعبية التي يسكن فيها بمنطقة حتا، وتكفّل بكافة نفقات المسجد حتى 2006، بالإضافة إلى أنه تكفل بصيانة مسجد مزرعة الشيخ راشد، بجهوده الذاتية.

عبد الله آل بشر

وحصل عبد الله حسن آل بشر من هيئة الصحة، على جائزة الجندي المجهول، حيث يتميز بجهوده العالية، وإصراره، بالرغم من كونه من أصحاب الهمم، إلا أنه تحدى إعاقته بالعمل منذ الطفولة، وعمل على تطوير ذاته وعلاقاته الاجتماعية، ضمن العائلة والعمل، وبعد انقطاع لـ 15 سنة، أكمل دراسته الإعدادية، ومثّل الدولة في بطولات عالمية لأصحاب الهمم 2006، وشارك بـ 9 مباريات على كرسي متحرك، تشجيعاً لأصحاب الهمم.

علي البلوشي

وحصل علي حسن عيسى البلوشي من هيئة الطرق والمواصلات، على جائزة الجندي المجهول، وأطلق عليه اسم «هبة ريح»، نظراً لسرعة استجابته للمهام المطلوبة، ولديه جهود ميدانية عديدة، مثل: إنقاذ حياة أحد ركاب حافلات الهيئة.

علي عبد الله

وحصل علي عبد الكريم علي عبد الله من دائرة التنمية الاقتصادية، على جائزة الجندي المجهول، حيث حرص عبد الله على الابتسامة دائماً في وجوه الضيوف القادمين للدولة، بالرغم من الظروف والصعوبات التي تعرض لها في حياته، وذلك بسبب خطأ طبي، أدى إلى فشل العملية التي أجريت له، الأمر الذي أقعده على كرسي متحرك مدى الحياة، وبالرغم من عجز أقدامه، وضعف يديه، إلا أنه تم الاستعانة به من قبل زملائه في تفتيش ومعاينة الحقائب، إذ استطاع ضبط ما يقارب 50 ضبطية.

رمضان روباري

وفاز رمضان حسن رمضان فلكناز روباري من دائرة التنمية الاقتصادية، بجائزة الجندي المجهول، ويحرص رمضان على العمل الدؤوب، بالرغم من إكماله الـ 60 عاماً، وبالرغم كذلك من إجرائه 3 عمليات قلب وانسداد للشرايين، وكذا مساندة أبنائه بمحاربة مرض السرطان، إلا أن ملفه الوظيفي خلا من أي إنذارات أو مخالفات، ويعد من أكثر الموظفين عملاً خارج أوقات الدوام الرسمي، كما أن لديه العديد من الأعمال التطوعية لخدمة مجتمعه، حيث استحق العديد من خطابات الشكر والتقدير من مديريه، والجهات الحكومية الأخرى، كما حقق تقييم أداء تجاوز التوقعات، في آخر 3 سنوات.

محمد البلوشي

وفاز محمد حسن عبد الله البلوشي من هيئة دبي للثقافة والفنون في دبي، بجائزة الجندي المجهول، حيث عمل في العديد من الدوائر، مثل: سائق مركبة خفيفة ببلدية دبي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، وهيئة الثقافة والفنون، ولديه خبرة عملية تتجاوز الـ 45 عاماً، بدأ مسيرته المهنية، كمراسل لبلدية دبي 1975، لمدة 5 سنوات، ثم انتقل للعمل بالقوات المسلحة، كسائق مدرعات، وعاد للعمل ببلدية دبي في 1989 بإدارة المكتبات. ثم انتقل للعمل بنفس الإدارة بهيئة الثقافة والفنون بدبي، عندما تم تأسيسها في 2008، حيث أصبحت المكتبات ضمن نطاق عمل الهيئة.

حسين طاهري

وفاز حسين شاهي طاهري من دائرة المالية، بجائزة الجندي المجهول، حيث خدم نصف قرن في دبي، وبدأ طاهري عمله في عام 1972، وتميز بحرصه وأمانته، حيث يقوم بتوصيل الوثائق الهامة والشيكات ذات المبالغ الكبيرة، إلى الجهات الحكومية والبنوك، وتبيّن حبه وإخلاصه للعمل، من خلال الحضور والانصراف، وعدم التغيب، وعلاقاته الطيبة، وابتسامته التي لا تفارق وجهه.

وفاز عبد الحق نور أحمد من بلدية دبي، بجائزة الجندي المجهول، حيث يعمل مشغل آليات ثقيلة، وكان الأكثر تميزاً في مجال عمله بين زملائه، وتميز خلال فترة خدمته الممتدة على 22 سنة، بعدم تلقيه أي إنذارات، وتلقى العديد من شهادات الشكر والتميز.

ويعمل حالياً في مكتب الطوارئ البيئي، كمراقب بيئي، ويتميز بقدرته على كشف المخالفين في كافة مجالات الرقابة التي يعمل بها، وخاصةً الصهاريج التي تقوم بتفريغ حمولتها في غير الأماكن المصرحة.

جولزار شاه

ونال جولزار شاه باياو شاه من هيئة كهرباء ومياه دبي، جائزة الجندي المجهول، حيث خدم في الهيئة مدة تجاوزت الـ 30 عاماً، كسائق ومشغل للآليات الثقيلة، وساهم بإنشاء طريق خدمة بطول 570 متراً، تسهيلاً على الآخرين، للوصول لخطوط الضغط العالي الهوائية.

ولدى الموظف روح المبادرة والمساعدة للإدارات والأقسام الأخرى، كمساعدته في تحميل ونقل براميل زيت المحولات الثقيلة، والتي تتطلب دقة ومهارة.

أحمد بن عاشور

ونال أحمد بطي سبت سعيد بن عاشور من مطارات دبي، جائزة الجندي المجهول، ويعمل بن عاشور بوظيفة ضابط التصاريح الأمنية، وفقد الموظف سمعه وهو بعمر الـ 10 سنوات، وتوقف عن الدراسة بعد الصف السادس، لعدم وجود مدارس تستوعب حالته واحتياجاته، لكنه حاول، وتخطى الصعوبات، من خلال حضور دورات تدريبية في مجالات مختلفة، مثل الحاسب الآلي والتصوير، واستكمل دراسته الثانوية.

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