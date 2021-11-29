حمدان بن زايد: قيادتنا حريصة على توفير العيش الكريم للمواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة في قصر النخيل الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان.

واطلع سموه خلال اللقاء على المشاريع والبرامج والخدمات الإسكانية، التي تقدمها هيئة أبوظبي للإسكان، وتطبيق معايير الحي الإماراتي في المشاريع الإسكانية، والذي يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية بحسب أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ، كما اطلع سموه على مراحل إنجاز كافة المشاريع الإسكانية الجاري تنفيذها في منطقة الظفرة، والإطار الزمني لها، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع والخدمات الإسكانية المقدمة في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة للدولة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتلبية كافة متطلباتهم، وعلى رأسها توفير المسكن الملائم.

ونوه سموه بجهود هيئة أبوظبي للإسكان في إنجاز المشاريع الإسكانية، وتنفيذ التوجيهات والقرارات السامية من خلال تصميم وإنشاء وإنجاز مشاريع إسكانية بمواصفات تعتمد على أفضل المعايير الإنشائية وبمواصفات تراعي الاستدامة والمتطلبات البيئة، بالإضافة إلى تقديم خدمات إسكانية تسهم في توفير الاستقرار الأسري والاجتماعي وتحقق رضا وسعادة المواطنين في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه تقدم الدكتور محمد راشد الهاملي، بالشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على توجيهاتها ودعمها لقطاع الإسكان في إمارة أبوظبي، وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتنفيذ التوجيهات السامية لتوفير المسكن الملائم، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، وذلك من خلال منظومة إسكان عصرية مستدامة. وأضاف: إن الهيئة تنفذ مشاريعها الإسكانية وفقاً لأعلى وأفضل المعايير العالمية، وذلك تماشياً مع أهداف خطة أبوظبي في توفير المسكن الملائم، ومع تطلعات القطاع الاجتماعي في توفير مستوى معيشة لائق لكل مواطن في الإمارة. حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والمهندسة عفراء خلفان الهاجري مديرة إدارة المشاريع بهيئة أبوظبي للإسكان.

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