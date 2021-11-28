برامج «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» أداة فعالة نحو حكومة أكثر كفاءة

المصدر: دبي - البيان

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تشكل «برامج التعليم التنفيذي» التي تصممها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أداة فعالة للقادة الحكوميين وغير الحكوميين لصقل مهاراتهم القيادية وتوسيع معرفتهم بآخر تطورات صناعة السياسات العامة على مستوى الدولة والعالم.

وتتسم هذه البرامج بأسلوبها المبتكر وقدرتها على تطوير مهارات كبار المسؤولين في مختلف الجهات بشكل مكثف وخلال وقت قصير، عبر مجموعة من أساليب التعليم الحديثة والمتطورة التي تجمع بين الناحية النقاشية والعملية.

مهارات

ويؤكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن برامج التعليم التنفيذي تدعم تحقيق أهداف الكلية الاستراتيجية، والمتمثلة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدعم مهارات قادة المستقبل بمجالات السياسات العامة والقيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة المالية، بشكل يضمن تحسين أداء المؤسسات والارتقاء بالعمل الحكومي إلى أفضل مستوياته، وبما يحقق رفاهية وسعادة الإنسان، ويمضي قدماً في مسيرة دولتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستشراف متطلبات المستقبل.

الجائحة

وترى عائشة سلطان الشامسي، مديرة إدارة التعليم التنفيذي في الكلية، أن جائحة (كوفيد19) أسهمت في دفع الطاقم التعليمي إلى تصميم مجموعة من البرامج التي تركز على تطوير المهارات في الأساليب الإدارية، بشكل يضمن استمرار العملية التعليمية، وأوضحت أنه بهدف تعميم الفائدة قامت الإدارة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بتوفير خلاصات عن هذه البرامج على الموقع الإلكتروني للكلية، لتكون مرجعاً دائماً متاحاً لجميع القياديين الراغبين بتطوير مهارتهم من خلال برامج متخصصة، توفر آليات وتصورات مدروسة ومتخصصة حول بناء وتطوير حكومات المستقبل.

وتتضمن خلاصات برامج التعليم التنفيذي في الكلية 17 نشرة دورية تلخص أحدث العلوم في الإدارة الحكومية والسياسات العامة والتميز المؤسسي، والتي تركز على المفاهيم الجديدة بهذه المجالات بهدف المساهمة في نشر المعرفة.

أداء المؤسسات

وتتناول مجموعة من خلاصات برامج التعليم التنفيذي محور تعامل المؤسسات مع جائحة (كوفيد19) وتأثيراتها، وفي الإطار نفسه تأتي خلاصة إعادة هيكلة حكومة الإمارات بعد جائحة (كوفيد19) تأملات وتوجهات مستقبلية، التي تستعرض التوجهات الاستراتيجية للدولة في التعامل مع وباء كورونا، وتسلط الضوء على تجربة الرشاقة في الحكومة الاتحادية، وسبل تطوير آليات العمل الاستراتيجية والتشغيلية بما يعزز الأداء على كل المستويات.

حكومات رشيقة

وتناقش مجموعة أخرى من الخلاصات محور طرق بناء وتشكيل الحكومات المرنة والرشيقة، والآليات المتبعة لتحسين تطبيــق مبادئ الرشــاقة الحكوميــة وبنــاء ثقــة الجمهــور فــي الحكومة، كما تركز علـى عوامـل النجـاح المهمـة للتحـول الرشـيق وهو العنصر الأساسي لحل المشكلات الحكومية وتحقيق أسرع استجابة من خلال تقديم توصيات للقادة في المستقبل.

وتتناول خلاصة الرشاقة المؤسسية مفهوم الرشاقة بشكل عام وأهم مبادئه، ومفهوم وأبعاد الرشاقة في المؤسسات الحكومية وتطبيقاتها. فيما تقدم خلاصة الخدمات الرقمية في حكومة المملكة المتحدة/ مثالاً على الرشاقة المؤسسية وتتناول كيفية قيامها بتحويل عملية تقديم جميع الخدمات الإلكترونية عبر منصة واحدة فقط، مع تشكيل فريق رشيق لإنهاء المهمة بزمن قياسي.

وتأتي خلاصة الرشاقة في إدارة الموارد البشرية لتعكس مفهوم الرشاقة في إدارة الموارد البشرية وأهمية تعديل الإجراءات بما يتوافق مع هذا المفهوم، واستعراض أفضل الممارسات التي يمكن أن تجعل وظيفة إدارة الموارد البشرية أكثر رشاقة.

المفاهيم الجديدة

وتُلقي الخلاصات الضوء على محور المفاهيم الجديدة في إدارة الموارد البشرية، فمن خلال خلاصة «النُّدج»- الاستبصار السلوكي في الموارد البشرية كإحدى الأدوات التي يجب إدماجها في جميع وظائف الموارد البشرية.

فيما تضيف خلاصة تدريب وتطوير الموارد البشرية في العصر الرقمي الجديد منظوراً جديداً لرفع مستوى كفاءة إدارة الموارد البشرية.

وتناقش الخلاصات مسألة القيادة النسائية في عصر التحديات، وتتناول هذه الخلاصة مفهوم القيادة النسائية، ونموذج هيئة كهرباء ومياه دبي في تمكين النساء لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض أهداف التنمية المستدامة الداعمة للمرأة.

التأمين المعرفي

وتتناول خلاصة الضمان والتأمين المعرفي في المؤسسات أهمية تغيير المؤسسات لتشريعاتها الناظمة في مختلف المجالات لمواكبة التغييرات والتطورات المتلاحقة.

الخدمات الاستباقية

وتطرح خلاصة الخدمات الاستباقية المبتكرة في القطاع الحكومي مسألة الثورة في مجال خدمة المتعاملين، وسبل توظيف قواعد البيانات الكبرى لخدمتهم.

حكومات المستقبل

تتمحور خلاصة حكومة المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزات التقدم المنظورة، واستعراض مرتكزات التطوير، وآليات وأسس بناء حكومة المستقبل.

التعليم التنفيذي

وتطرح خلاصة التعليم التنفيذي الإلكتروني والذكي تعريف مفهوم التعليم والتدريب الإلكتروني والذكي، مع توضيح مدى الحاجة إلى هذا النوع من التعليم، واستعراض أفضل المنهجيات والأساليب المتبعة بهذا السياق، بينما تتناول خلاصة الذكاء الاصطناعي وسعادة المتعاملين تعريف مفهوم سعادة المتعاملين، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى في المؤسسات لرفع مستوى سعادة المتعاملين.

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