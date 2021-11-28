مواطنون: القيادة جعلت استقرار ورفاهية المواطن أولوية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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عبّر مواطنون عن فرحتهم بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص وبدء توزيع 2000 قطعة أرض للمواطنين بشكل فوري في منطقة وادي العمردي والعوير الثانية، وتخصيص مجمع سكني متكامل الخدمات (قرية الأسرة) في منطقة محيصنة الرابعة للأسر غير الممتدة وأصحاب الحالات الفردية، وإعفاء أسر المتوفين من سداد قروض إسكانية بقيمة 33 مليون درهم، مؤكدين أن للمواطنين المكانة الكبرى في اهتمامات سموه، وذلك من خلال تقديم الدعم والمعونة في كل نواحي الحياة.

وتقدم المواطنون بخالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لحرصها على توفير المسكن الملائم لهم ولأسرهم، باعتبار السكن أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، معتبرين أن الإنسان الإماراتي محظوظ لعيشه وأسرته في رغد ورفاه، وأن أكبر النعم التي أنعمها المولى تعالى هي منحهم هذه القيادة الرشيدة الحكيمة.

وأكد المواطن علي شداد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحرص دائماً على سعادة وراحة المواطنين، وكلنا كأبناء هذا الوطن نفخر به كقائد وأب عظيم.

وقال شداد يأتي هذا الأمر في سياق توشح الإمارات بإنجازات عملاقة عنوانها العريض إنسان هذه الأرض، لافتاً إلى أن القيادة الحكيمة منذ تأسيس دولة الاتحاد أولت مواطنيها أهمية خاصة، وعليه انطلقت كل المشاريع والبرامج التطويرية والتنموية.

شكر

وتقدم المواطن جاسم محمد بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجهوده المتواصلة من أجل استمرار مسيرة الخير والعطاء وازدهارها بالدولة، مؤكداً أنه بفضل عطاء سموه وحكمة قيادته تتوالى الإنجازات على كل المستويات وتتواصل على أرض الإمارات صانعة دولة قوية.

وأضاف جاسم: نحمد الله على القيادة الرشيدة التي تبذل كل الجهود لإدخال الفرحة على قلوب أبناء الوطن، ما يجعل الكلمات لا تكفي للشكر ولا يمكن أن نرد الجميل، وإن هذا الأمر ليس غريباً على سموه، مضيفاً إن ما تقوم به القيادة وهي تصل الليل بالنهار عملاً ونشاطاً هو من أجل خدمة المواطن والمحافظة على مستويات الرفاهية، والعمل على رفعها إلى أفضل مستوى.

مكرمة

بدوره أكد المواطن عبد الله خلفان القايدي أن مكرمة سموه واحدة من سلسلة مبادرات هدفها توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذا نهج القيادة الحكيمة الذي لا تحيد عنه، فالوطن يكبر ويزهو بحكامه القريبين من شعبهم والقرار تعبير حي عن عمق التواصل الذي يربط القيادة الحكيمة بالمواطن في نموذج عز وجودة عالمياً.

وأشار القايدي إلى أن هذا الأمر يصب في تعزيز استقرار المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والأمن الاجتماعي، التي تحرص دولة الإمارات على إرساء دعائمها، مشيراً إلى أن القرارات تعكس حرص سموه على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولويات الدولة.

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