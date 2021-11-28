«دبي للتميز الحكومي» يرسخ ثقافة الإبداع في العمل

المصدر: دبي - رامي عايش

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دأب برنامج دبي للتميز الحكومي، منذ تأسيسه عام 1997 على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل الحكومي المحلي، واعتماد معايير الشفافية والنزاهة في التقييم، عطفاً على شحذ همم الجهات الحكومية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والمتمثلة بتحقيق الريادة العالمية لحكومة دبي، من خلال التميز والابتكار في الأداء الحكومي.

واضطلع البرنامج بدور بارز في إرساء أسس التميز المؤسسي والوظيفي، وتسخيرها لضمان التحسين المستمر للأداء والخدمات، مشكلاً قوة محركة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسية الإمارة، وجهوزيتها للتعامل مع مختلف المتغيرات بمرونة تضمن استمرار الأعمال وتقديم الخدمات عبر منظومة أداء متكاملة، وفقاً لمعايير منظومة التميز الحكومي وبرنامج دبي للتميز الحكومي.

وتعد الدورة التقييمية الاستثنائية 2021 الأكبر في تاريخ البرنامج من ناحية مستويات وآلية التقييم الجديدة، وتترجم مرونة القطاع الحكومي للعمل وفق أسس استباقية للتحديات لضمان استمرار الأعمال في ظل مختلف الظروف إذ جسد نموذج التقييم الاستثنائي لهذا العام الغاية الأساسية للعمل الحكومي في دبي والمتمثلة بتحقيق رضا وسعادة المتعاملين وريادة الإمارة عالمياً، وضمت دورة هذا العام 19 جائزة أسهمت في تعزيز ريادة التميز الوظيفي وشملت الفئات المكرمة:

أوسمة دبي للتميز

تمنح أوسمة دبي للتميز على مستوى موظفي الحكومة المحلية بناءً على نتائج التقييم وفقاً لمعايير التميز الوظيفي وتشمل: مساعد المدير العام/ المدير التنفيذي، الموظف الإشرافي، موظف إسعاد المتعاملين، الموظف المبتكر، الموظف المتخصص، الموظف الإداري، الموظف الميداني، الموظف الشاب والجندي المجهول. وتالياً أسماء الفائزين بالأوسمة ونبذة عنهم:

وسام دبي للموظف الشاب

نالت عائشة محمد راشد الرميثي من هيئة كهرباء ومياه دبي وسام دبي للموظف الشاب وتمتلك الرميثي مهارات تواصل عالية، وهي رئيس فريق مجلس شباب ديوا 2019-2021، وعضو في مجلس دبي للشباب 2018-2019 ولديها مشاركات داخلية وخارجية.

وأسهم تميزها الأكاديمي في الدراسات العليا في تقديمها حلولاً ابتكارية وأبرزها: المرآب الذكي الذي أسهم في توفير 66% من استهلاك الطاقة وعائد مالي يقدر بـ449 ألف درهم سنوياً.

وهي من أوائل من طبق على مستوى الهيئة دراسة مواصفات المباني الذكية وصفرية الطاقة في مسجد حتا التابع للهيئة، وحصلت على جائزة داخلية للموظف الشاب 2019. ولديها إسهامات على مستوى العمل التطوعي مثل 955 ساعة تطوعية داخلية وخارجية ومشاركتها في رحلة الخير مع سقيا الإمارات في صعيد مصر وتنظيف الألواح الشمسية في حتا.

وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين

نال الموظف راشد محمد يوسف أمر الله كرمستجي من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسام دبي لموظف سعادة المتعاملين، إذ وظف كرمستجي مهارته في الكشف عن التجاوزات المالية ما أثر في استرجاع مبلغ ما يقارب 10 ملايين درهم من الإيرادات الحكومية.

اقترح تطوير خدمة إصدار الرخصة التجارية بإطلاق مبادرة «الرخصة الفورية» إذ تم تحقيق إنجاز ريادي وعالمي في مؤشر «بدء الأعمال» بارتفاع قدره 36 مرتبة في الفترة بين عامي 2016 و2019 من المرتبة 53 إلى المرتبة 17 لدولة الإمارات العربية المتحدة حسب تقارير البنك الدولي. وأسس نظام «رخصة تاجر» التي تم تصنيفها الأولى عربياً، كما صنف مسرعات المستقبل، وفاز في جائزة أفكار الإمارات في عام 2017 فئة «تشجيع وتمكين المواطنيـن».

اقترح تطوير خدمة تجديد الرخصة من خلال مبادرة «التجديد التلقائي» وتأهلت الخدمة للقائمة المختصرة في جائزة ideas UK.

طبق فهمه لاستشراف المستقبل في تطبيقه مشاريع المسرعات الحكومية وبناة المدينة و10x

ووظف شخصيته الإيجابية والمؤثرة وحصوله على ماجستير في اللياقة البدنية وكمال الأجسام في رفع وعي زملائه في الثقافة الصحية.

الموظف الميداني

وفازت هيفاء عبدالله عباس أحمد آل علي من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة الموظف الميداني، وتعد هناء أول مهندسة إماراتية متخصصة في مجال التحكم الآلي للقطارات في الخليج العربي والشرق الأوسط. وأول إماراتية تجتاز متطلبات الحصول على عضوية معهد مهندسى السكك الحديدية البريطاني «IRSE».

كما تعد أول إماراتية رائدة في مجال أنظمة التحكم في القطارات تحصل على تكريم دولي من شركة Alstom العالمية. وحظيت بإشادة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، واحدةً من أفضل النتائج عالمياً كونها ميدانية أسهمت في تحقيق مؤشر نسبة الدقة في مواعيد الرحلات بنسبة 99.71% «المركز الرابع عالمياً حسب تقرير CoMet/Nova البريطانية».

الموظف المتخصص

وفازت عائشة عبدالله راشد أحمد النعيمي من هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الموظف المتخصص، وهي أول مواطنة تعمل في تصنيع خلايا السيليكون البلورية وطورت مادة الجرافين باستخدام الترسيب الكيميائي الذري.

وأسهمت عائشة في ترشيد النفقات بإجمالي 6 ملايين درهم من احتياجات البحث العلمي وذلك بإنشاء شراكات مع جامعات عالمية ومحلية.

وعززت بحوثها المبتكرة من خلال فريق عمل في تحقيق تنافسية دبي في مؤشر الطاقة الشمسية ومؤشر المعرفة التنافسي المبني على الابتكار. وأعدت النعيمي دراسة لإنشاء مختبر تصنيع الألواح الشمسية الداخلية بهدف توفير فرص استثمارية للجهة واستشراف المستقبل.

الموظف الإداري

ونالت زينب علي موسى حسين البلوشي من محاكم دبي جائزة الموظف الإداري، وحققت زينب

إنجازات في نطاق عملها ووفرت مبالغ مالية قدرت بـ3 ملايين درهم وكشفت عملية تزوير أدت إلى تطوير نظام العمل ورفع كفاءته ونتج عنها حصولها على 35 شهادة شكر وثناء.

وتخطت البلوشي العديد من الصعوبات والتحديات من خلال مبادرات غير نمطية مثل مشروع نظام «ميراث» الذي نتج عنه فوز محاكم دبي بجائزة الأفضل من بين 10 محاكم عالمياً في نيويورك ورفع نسبة إسعاد المتعاملين من 84% إلى 88% في 2019.

وقدمت زينب 75 اقتراحاً ساعدت على تقليل الإجراءات ورفع الإنتاجية وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات ومنها نظام الغرامات ونظام الإشراكات الذي يعد الأول من نوعه على مستوى محاكم العالم بحسب تقارير دائرة محاكم دبي.

الموظف الإشرافي

وحصل أحمد عبيد راشد المهيري من القيادة العامة لشرطة دبي على جائزة الموظف الإشرافي، إذ يتولى المهيري مسؤولية أمن المطار «مبنى 3» من خلال 67 نقطة أمنية، ولديه 27 سنة خبرة في القطاع الشرطي ويشرف على 1700 موظف وهو أول مواطن مهني عسكري خبير ومدقق دولي في مجال أمن الطيران.

ولديه فكر استراتيجي واستباقي ومواكب لتطلعات دبي في الريادة وتطبيق أجندتها 2021 واستراتيجياتها المختلفة. ولديه حس أمني قوي وقيادة متميزة انعكست على أداء وحدته وفريق عمله.

الموظف المبتكر

وحصل الدكتور بسام حسن صالح محبوب من هيئة الصحة على جائزة الموظف المبتكر، إذ قدم محبوب أفكاراً ذات طابع ريادي في المجال الطبي، وأجرى بحوثاً مخبرية بالتعاون مع جامعات ومستشفيات إقليمية وله جهود واضحة في البحث العلمي. ويقدم محاضرات في الجامعات الطبية بالدولة ويسهم في نقل المعرفة، مثلما يسهم في إعداد صف ثانٍ من الباحثين الإماراتيين.

مساعد المدير العام/ المدير التنفيذي

ونال ساعد محمد محمد العوضي من دائرة الاقتصاد والسياحة جائزة مساعد المدير العام/ المدير التنفيذي، إذ أسس العوضي وأدار مؤسسة صادرات دبي منذ إنشائها في عام 2007. وقاد استراتيجية دبي التجارية التي أدت إلى تحسين حجم تجارة دبي الخارجية من 678 مليار درهم في 2007 إلى 1359 مليار درهم في 2019.

وهو مؤسس قسم البيئة «الأول» في الإمارات، وأسهم في إعداد القانون الاتحادي «الأول» لحماية البيئة «القانون رقم 67/1990»، وأعد واعتمد سياسة التجارة الخارجية لحكومة دبي، وسياسة دبي للذهب والمجوهرات، واستراتيجية دبي الصناعية 2030.

وأطلق البرنامج التجاري «الأول» لدعم الشركات المملوكة للنساء في المنطقة، وهو مؤسس وعضو مجلس إدارة جمعية دبي الخيرية.

وحاصل على العديد من الجوائز والتقدير لأدائه ومنها فوزه بفئة الموظف التقني/ الفني المتميز لعام 2000 في برنامج دبي للتميز الحكومي، وأفضل رئيس تنفيذي لجائزة ستيفي لعام 2019 على مستوى المؤسسات الحكومية وغير الهادفة للربح.

أفضل جهة في مجال التوطين

ونالت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة أفضل جهة في مجال التوطين، إذ تتسم الهيئة بوجود خطة شاملة ومنهجية للتوطين «2017-2021» تدعم استراتيجية الدائرة واستراتيجية حكومة دبي بشكل عام، وتبنى على أسس ومؤشرات أداء ومعايير تضمن الجودة المطلوبة من أجل تحقيق أفضل النتائج المؤسسية. كما تطبق الهيئة برامج لضمان التقدم الوظيفي والمهني للموارد البشرية المواطنة والتي أسهمت في تقليل الدوران الوظيفي في الدائرة ليصل إلى 1.63% في عام 2019 مقارنة بــ2.36% في عام 2017، ما أسهم في تعزيز الولاء الوظيفي لدى الموظفين والتطلع إلى التطور في مختلف المجالات من أجل تحقيق نتائج متميزة ومستدامة تعود بالنفع على الهيئة والإمارة بشكل عام.

وتتميز الهيئة بتطبيق برامج تشجع على عمل المواطنين في الوظائف التخصصية التي تتدنى بها نسبة التوطين، من خلال تبني مجموعة من البرامج ومن بينها برنامج «الموظفين المواطنين للخريجين الجدد»، وبرنامج «الماجستير في أنظمة الطاقة المستقبلية والتكنولوجيا» إضافة إلى البرامج التي تتوافر في أكاديمية الهيئة.

الجهة الصديقة لأصحاب الهمم

وحصلت القيادة العامة لشرطة دبي على جائزة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، إذ تعمل القيادة على تهيئة خدمات ووسائل الاتصال لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات، وأهمها «الدورية الأمنية المجهزة»، وخدمة «لبيك»، وأول مركز شرطي ذكي SPS يلبي احتياجات أصحاب الهمم، وخدمة الإشارة عبر الموقع الإلكتروني، علاوة على تطويرها تطبيقاً ذكياً بلغة الإشارة لتدريب المجتمع على استخدامها. ودعمت القيادة اندماج أصحاب الهمم ووصولهم إلى مناصب قيادية ومنها رئاسة مجلس أصحاب الهمم. كما حصل 19 من أصحاب الهمم على تقييم امتياز، وجرى دعمهم من خلال مبادرة «رواد».

وأظهرت شرطة دبي الاهتمام بتوفير التجهيزات للمتدربين من أصحاب الهمم وفق خطط التدريب السنوية المتخصصة بشكل مستدام مثل صيغ بلغة برايل، وتوفير منحة دراسية ومكتبة على منصة Book Share.

وحققت الجهة استدامة المبادرات المجتمعية الموجهة لأصحاب الهمم 33 مبادرة، وذات أثر وأهمها مبادرة «همتي» التي استفاد منها 1000 شخص، وبرنامج «العلاج بركوب الخيل» لتطوير المهارات الحركية والنفسية وباراتكواندو.

الجوائز المؤسسية

وتمنح هذه الجوائز على مستوى الجهات الحكومية المحلية بناءً على نتائج التقييم ووفقاً لمعايير نموذج النخبة ومنظومة التميز الحكومي. وتشمل: جائزة النخبة، الجهة الحكومية الرائدة، أفضل جهة في مجال الابتكار، أفضل جهة في تحقيق خطة دبي 2021، أسعد بيئة عمل، أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات، أفضل جهة في الكفاءة الحكومية. والفائزون في هذه الجوائز هم كل من:

أفضل جهة في تحقيق خطة دبي 2021

فازت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بجائزة أفضل جهة في تحقيق خطة دبي 2021، إذ حققت إقامة دبي إنجازات في مجالات المؤشرات العالمية مثل نسبة شعور المجتمع بالأمن والسلامة، وقوانين الهجرة ومتطلبات التأشيرة.

ويعد الترتيب التنافسي العالمي في هذه المؤشرات من أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لخطة دبي 2021. كما حققت الإدارة نتيجة متقدمة في مؤشر «نسبة السعادة لشركاء خطة دبي 2021» بلغ 99.4% ما يدل على فعالية التعاون مع الشركاء لتحقيق المنفعة المتبادلة والحفاظ على مكانة رائدة. وأظهرت زيادة الوعي مع الشركاء ونسبة المتدربين في مجال الحد من المخالفين تحسناً ملحوظاً. كما يقترن ذلك بزيادة مستدامة في نسبة السعادة الناتجة عن المبادرات والحملات إلى 97.8% في عام 2019، ما يبرهن على التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تحسين النتائج بشكل أكبر.

أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات

ونالت مطارات دبي جائزة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات، إذ حققت مطارات دبي تحسناً في مقاييس أوقات انتظار العملاء، وتعالج 99% من إجراءات الركاب في أقل من 5 دقائق، ويعزى ذلك لحرص المؤسسة على تحديد أولويات تحسين الخدمات من خلال فريق يعمل على تحليل بيانات التغذية الراجعة من قياس تجربة المتعاملين بشكل مستمر وباستخدام أدوات ومنهجيات متوافقة مع أفضل الممارسات.

كما تدرك المؤسسة أهمية وقيمة الشراكات من أجل تقديم خدمات أكثر تكاملاً للمسافرين، وحققت إنجازات متميزة في إدارة الشراكة من خلال اجتماعات أسبوعية وتحديد قضايا التداخل والازدواجية وحلها، وتعزيز ثقافة «الفريق الواحد» من خلال بناء ثقة مشتركة وعملية منتظمة للتحسين المستمر ما أثمر تحقيق الأهداف المشتركة وحصول مطارات دبي على عدة جوائز دولية.

أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية

ونالت النيابة العامة جائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الرقمية، إذ واءمت الدائرة أهدافها مع استراتيجية الحكومة اللاورقية وخدماتها الرئيسة والتي يتم تقديمها خدمات إلكترونية أو تطبيقات ذكية مثل تطبيق «الكفالة الذكية» و«أمر الحجز» و«البحث الذكي» و«حالة اليوم الواحد للجرائم» البسيطة والتي تعد من أفضل الممارسات على مستوى الدولة ومنطقة الخليج.

وتميزت الدائرة بمستوى عالٍ من التكامل والامتثال لنهج الحكومة الواحدة من خلال الشراكات مع الجهات الحكومية الأخرى مثل محاكم دبي وشرطة دبي، ما أفرز خدمات مشتركة.

كما تضطلع الدائرة بدور مهم في إيجاد الحلول للتغلب على الحواجز القانونية المتعلقة بالرقمنة، مثل استخدام التوقيعات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الإجراءات القانونية.

أفضل جهة في مجال الابتكار

وفازت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بجائزة أفضل جهة في مجال الابتكار، إذ تطبق الإدارة عملية مفصلة وموثقة للابتكار متوائمة مع إطار حكومة دبي للابتكار، ومرتبطة بالتوصيفات الوظيفية ومراجعات الأداء وخطط التدريب واستراتيجية الموارد البشرية، ما يحفز ويشجع جميع الموظفين على المشاركة في الابتكار.

وتمتلك الإدارة العامة ابتكارات تتسم بالتطور والاستباقية إذ يتم التعرف إلى الابتكارات وتخصيصها بسرعة لتتم إدارة المشروع حتى مرحلة التنفيذ.

أسعد بيئة عمل

وفازت محاكم دبي بجائزة أسعد بيئة عمل إذ وضعت المحاكم ونفذت خطة استمرار الأعمال منذ عام 2017، وتم تزويد القضاة الأدوات والتكنولوجيا اللازمة لتقديم خدماتهم من المنزل، كما تقوم إدارة رأس المال البشري بالتخطيط لاحتياجات رأس المال البشري على المدى القصير والمتوسط والطويل حتى 10 سنوات، وذلك ضمن إطار كفاءات منظم ومتطور يغذي وظيفة التوظيف والاختيار، مع نهج واضح وشامل لتطوير توصيف الوظائف من منظور المدخلات والمخرجات. وتولي الدائرة أهمية متزايدة لتطوير قياداتها وموظفيها، إذ زاد الاستثمار في ساعات التدريب بشكل مطرد في عام 2019، وبلغت سعادة الموظفين بخدمات الموارد البشرية 89% في عام 2019.

أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة

ونالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب جائزة أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، وتظهر مؤشرات الأداء الرئيسة لإدارة الموارد المادية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تحسينات كبيرة في العلاقة بالموردين من خلال منصات إلكترونية تدير العلاقة بهم بشفافية وتسهم بشكل كبير في إسعادهم وكسب ثقتهم إضافة إلى مراقبة وإدارة المخزون وعمليات المشتريات.

كما تحرص الإدارة على التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والالتزام بالتدابير التي تراعي البيئة والمجتمع، إذ ارتفعت نسبة استخدام المواد الصديقة للبيئة وتم الحفاظ على الامتثال لمعايير المباني الخضراء بنسبة مثالية 100%.

وتعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب متقدمة في عمليات الدفع والإيصالات الإلكترونية. وساعد ذلك على سرعة الاستجابة للأزمات وزيادة سعادة المتعاملين، وتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، بكفاءة وحوكمة ومرونة.

كما تتعاون الإدارة المالية بشكل وثيق مع مختبر الابتكار للمساعدة على تطوير أفكار جديدة في المشاريع المحاسبية لتحسين نتائجها والاحتفاظ بالميزة التنافسية. إضافة إلى المشاركة في المعارض والحصول على جوائز دولية نتيجة للتعلم من أفضل الممارسات.

تظهر مؤشرات أداء الجهة مستوى عالياً من الالتزام بالمواعيد النهائية والأهداف، ويتم تسليم جميع الإقرارات القانونية والمالية في الوقت المحدد وذلك نتيجة لتطبيق إطار عام للحوكمة إضافة لتوفير تدريب مكثف للموظفين وتطبيق خطة فعالة في مجال إدارة الأخطار.

الجهة الحكومية الرائدة

ونالت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب جائزة الجهة الحكومية الرائدة، وتواصل إقامة دبي أداءها المتميّز في عملها التخصصي وريادتها بتقديم الحلول الابتكارية المبنية على التكنولوجيا والتي تمثّل أفضل الممارسات العالمية وخاصة في مجال تسهيل عبور المسافرين من المعابر الحدودية باستخدام بوابات ومعابر الدخول الذكية ما أسهم في تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال وتشجيع الحركة السياحية إلى دبي بشكل خاص والدولة على وجه العموم، كما تعمل الإدارة على تكامل خدماتها مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة تحقيقاً لمبدأ الحكومة الواحدة.

وتسهم الإدارة بالعمل بفعالية مع شركائها في تحقيق مؤشرات خطة دبي 2021 وخاصة في مجال الالتزام بقوانين الإقامة والإسهام في تحقيق نتائج تنافسية عالمية المستوى في مؤشرات الإقامة وشعور المجتمع بالأمن والسلامة والمرتبطة أيضاً بالخطة نفسها.

وقدمت إقامة دبي أداءً متميّزاً في عملها التخصصي في أزمة «كوفيد-19» ممزوجاً بتوجهات إنسانية ومجتمعية مع المحافظة على تنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة. ونفّذت العديد من الإجراءات التي ضمنت فيها استمرار العمل تطبيقاً لخطط إدارة الأخطار الموضوعة مسبقاً، والتخفيف من الأعباء المادية على المواطنين والمقيمين والزائرين والإدارة الفعالة للتعامل مع الموقوفين والمخالفين وتيسير عودتهم لبلدانهم بطريقة مهنية وإنسانية.

وفاز بجوائز النخبة كل من:

القيادة العامة لشرطة دبي، إذ تتبنى شرطة دبي إطار عمل للرشاقة المؤسسية ضمن هيكل تنظيمي رشيق يتم تفعيله من خلال فرق عمل تشكل من إدارات القيادة حسب طبيعة العمل وبيئة ابتكارية محفزة، ما مكنها من تطبيق ممارسات رشيقة ورائدة في عملها التخصصي مثل آلية الاستجابة السريعة والكفؤة للطوارئ والأزمات.

كما يظهر التنفيذ الناجح للمشاريع التكنولوجية المعقدة والمترابطة والمنفذة على منصات مختلفة قدرة وكفاءة شرطة دبي في تطبيقات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ما مكنها من تحقيق العديد من الأهداف التشغيلية في العمل التخصصي.

كهرباء دبي

تطبق هيئة كهرباء ومياه دبي إطار عمل متكاملاً للرشاقة المؤسسية تم تصميمه بالمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، ويتميز هذا الإطار بتركيزه على التخطيط الاستراتيجي الديناميكي، وأنشطة البحث والتطوير واستشراف المستقبل وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، ما مكّن الهيئة من تحقيق نتائج عالمية المستوى وريادة في عدد من المجالات، إضافة إلى تطبيق إجراءات عمل وعقد الاتفاقيات المعتمدة على طرائق التعاقد الحديثة التي توفر للهيئة المرونة في العمل والفعالية المالية. كما تتميّز الهيئة بتطبيق خطة واتباع توجهات استراتيجية لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي بأولويات واضحة مرتبطة بشكل متكامل بمحاور عمل الهيئة ومرتكزة على المتعاملين وتحقيق سعادتهم.

طرق دبي

نفذت هيئة الطرق والمواصلات تقييم 360 درجة لنضج رشاقتها المؤسسية، وأعدت خطة متكاملة ونموذج تحوّل وخطة لتحقيق مستوى متقدم في هذا المفهوم باستخدام آليات العمل الرشيق. كما أن الهيئة تطبق نظاماً متقدماً لإدارة الأخطار المؤسسية وهو ما سيساعدها في خطتها للتطبيق الشمولي لهذا المفهوم.

وتنفّذ الهيئة مشاريع ريادية وعالمية المستوى في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ترتبط بتحقيق أهدافها وإسعاد متعامليها. وتستفيد الهيئة من بنيتها التحتية المتقدمة في هيكلة البيانات وأساليب إدارتها ومشاركتها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي.

جمارك دبي

وتتميّز جمارك دبي بإدارتها الفعالة لشبكة شركائها المحليين والدوليين والتي يتم تسخيرها لتوفير العديد من الحلول الابتكارية «مثل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد» وحققت لها الريادة والتقدير الدوليين في العديد من مجالات عملها التخصصي.

ونفّذت جمارك دبي بإدارة فعّالة عدداً من المشاريع في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في العديد من محاور العمل مثل: «مشروع المنسق وقائمة النخبة»، وحققت فيها الجمارك الكثير من الوفور المادية والتحسين والكفاءة في عملياتها.

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