محمد بن راشد: ثقتنا في الإعلام كبيرة.. فهو شريك في التطوير

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، أن المتغيرات الإقليمية والعالمية المتلاحقة تدفع نحو تبني سرعة موازية في تطوير القطاعات الحيوية المختلفة في عالمنا العربي، وفي مقدمتها قطاع الإعلام بما يحمله من مسؤولية من أجل النهوض في مواجهة ما تحمله المتغيرات المحيطة من تحديات، وتسريع خطط وبرامج العمل للاستفادة بما تجلبه من فرص، وصولاً إلى غد أفضل يحمل أسباب السعادة والرخاء والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، برئيس وأعضاء مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، على هامش حفل توزيع جوائز دورتها العشرين، والذي أقيم برعاية سموه في ساحة "الوصل" بمقر "إكسبو 2020 دبي"، وبمشاركة لفيف من القيادات والرموز الصحافية العربية ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وممثلي وسائل الإعلام العالمية.

وأعرب سموه خلال اللقاء، الذي حضرته سعادة منى غانم المري، الأمين العام لجائزة الصحافة العربية رئيسة نادي دبي للصحافة، عن تقديره لجهود أعضاء مجلس إدارة الجائزة لما وصلت إليه من مكانة مرموقة على مستوى المنطقة، ولإسهاماتهم المؤثرة في مجال الإعلام العربي، وكذلك لدورهم في نجاح الجائزة ومواصلة مسيرة تطورها خلال الدورة السابقة، استكمالاً لما قدمته مجالس الإدارة المتتالية من جهود رسخت مكانة الجائزة كأهم محفل للاحتفاء بالإبداع الصحافي العربي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "العالم من حولنا يتغير بسرعة الضوء.. وإعلامنا العربي قادر على المواكبة وهكذا يجب أن يكون.. الحوار الإيجابي والطرح الموضوعي متطلبات مهمة لتشكيل الوعي العربي خلال المرحلة المقبلة .. إعلام المستقبل لابد أن يكون متطوراً وإيجابياً وبنّاءً.. يتبنى لغة العصر في خطابه ويوظف أحدث التقنيات لينجح في توصيل رسالته".

وأضاف سموه: "على الإعلام أن يكون نزيهاً ومبدعاً وخلاقاً ليعين مجتمعاتنا العربية على تحقيق طموحاتها وتخطي كل المعوقات.. ثقتنا في الإعلام المسؤول كبيرة.. فهو شريك في التطوير الإيجابي والتعبير عن طموحات الناس والأقدر على تحفيزهم على العمل من أجل غد أفضل".

من جهته، وباسم أعضاء مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، أعرب الأستاذ ضياء رشوان، رئيس المجلس، عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لما يوليه للإعلام والصحافة من عناية واهتمام وتشجيع، يتجلى في حرص سموه على لقاء القيادات الإعلامية في أكثر من مناسبة، والاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم، وتثمينه لما يقوم به الإعلام من دور مؤثر في إحداث فارق إيجابي في حياة شعوب المنطقة.

وأكد رشوان أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب فكرة تأسيس "جائزة الصحافة العربية" وراعيها، كانت دائماً مصدر إلهام لكل ما طرأ على الجائزة من تطوير على مر أكثر من 20 عاماً، واصلت خلالها رسالتها في تحفيز مستويات أعلى من الإبداع في أوساط الصحافيين العرب، مؤكداً أن الإعلان عن تحول جائزة الصحافة العربية إلى "جائزة الإعلام العربي"، يمثل خطوة استباقية من نادي دبي للصحافة للعبور بالإعلام العربي إلى المستقبل، مع وضع التصورات الجديدة التي يحتاجها الاعلام العربي خلال المرحلة المقبلة في صلب اهتماماته".

وتضمّن اللقاء، الذي حضرته ميثاء بوحميد، مدير نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، نقاشاً دار حول أوضاع الصحافة العربية الراهنة وما تشهده من تحديات لاسيما خلال العامين الأخيرين جراء الوضع الاستثنائي الذي شهده العالم في تلك الفترة التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة والعالم، ومن بينها قطاع الصحافة والإعلام بصفة عامة، كما تناول النقاش أحدث التوجهات العالمية في مجال الإعلام، والخيارات التي تكفل للمؤسسات الإعلامية التغلب على ما تواجهه من تحديات ومن أهمها تسريع التحول إلى البيئة الرقمية.



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