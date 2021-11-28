المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة تحتفي بعيد الاتحاد الـ50

المصدر: الشارقة - البيان

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احتفل منفذ خطم ملاحة الحدودي التابع لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 لدولة الإمارات، بحفل كبير تضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة الوطنية ابتهاجاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، وتأكيداً على روح الولاء والانتماء للدولة والقيادة الحكيمة.

وشهد الحفل محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية رئيس اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية بإمارة الشارقة، وياسر علي الشحي مدير مكتب الساحل الشرقي بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والمقدم الدكتور فيصل النقبي رئيس قسم شرطة منافذ المناطق الخارجية بالإنابة بشرطة الشارقة، ومبارك الكتبي مدير العمليات التشغيلية في طموح للرعاية الصحية، كما شارك الجانب العماني احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وذلك بحضور المقدم علي بن مرهون الهاشمي مدير إدارة التوقيف بشمال الباطنة، والمقدم محمد بن سيف الراجحي مدير جمارك ميناء صحار، إلى جانب مجموعة من الضباط.

وشملت المظاهر الاحتفالية تزيين المنافذ والنقاط الحدودية بعلم دولة الإمارات وشعار اليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد، كما بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك تم إلقاء كلمات مفعمة بروح الولاء والفخر بالانتماء للدولة، وقصائد شعرية تغنت في حب الإمارات وقيادتها الرشيدة، كما تضمنت الاحتفالات فقرات من التراث الشعبي والثقافي لدولة الإمارات، والأناشيد والأكلات الشعبية، والرسم على الرمال قدمته طيف القايدي، وتقديم أوبريت غنائي بعنوان «كلنا الإمارات» من طلبة مدرسة عمير بن أبي وقاص للتعليم الأساسي، فضلاً عن رقصات العيالة التي قدمتها فرقة العوايد الحربية.

مستقبل مشرق

وتقدم محمد إبراهيم الرئيسي بخالص التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الـ50 لدولة الإمارات، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات قيادة وشعباً الأمن والأمان والتقدم على المستويات كافة.

وأكد الرئيسي أن اليوم الوطني الـ50 يبعث في أبناء الإمارات والمقيمين على أراضيها مشاعر الاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات على مدار العقود الماضية، ويجدد العزم على مواصلة العمل والإبداع في الخمسين عاما المقبلة.

وفي ختام الحفل كرّم محمد إبراهيم الرئيسي كافة المشاركين في تنظيم الاحتفالات والفعاليات والأنشطة تثميناً لجهودهم ودورهم في إنجاح هذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

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