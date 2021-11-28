الرابطة الثقافية الفرنسية تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين مع أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت الرابطة الثقافية الفرنسية بأبوظبي العديد من المواهب الشابة من أصحاب الهمم لتقديم معرضهم الفني «أصحاب الهمم والمواهب يحتفلون بعيد الاتحاد الخمسين»، وذلك في نطاق الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقامت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جواهر بنت خليفة آل خليفة لتمكين الشباب، بجولة في المعرض الفني بحضور الفنانة الإماراتية والمعالجة بالفنون الدكتورة ندى العامري صاحبة معرض انعكاسات الفنون، وهوغو هنري سيلان، مستشار قسم التعاون والشؤون الثقافية بسفارة فرنسا في الإمارات العربية المتحدة، وفرانك ترويو مدير الرابطة الثقافية الفرنسية.

وبهذه المناسبة، أعرب أصحاب الهمم والمواهب عن رغبتهم في تكريم الأمة من خلال العديد من الأعمال الفنية التي تمثل التراث الثقافي الرائع لدولة الإمارات العربية المتحدة بألوان الفرح والحب تعبيراً عن الارتباط بالوطن الذي يجسد روح الكرم والتعايش معاً، كما كانت عبارة عن وسائط مختلطة باستخدام ألوان الطبيعة من مختلف أنواع التربة والرمال من مناطق الإمارات العربية المتحدة.

وتقول الدكتورة ندى العامري: «تتمثل مهمتنا الرئيسية في ربط الأشخاص بواسطة الفن لرؤية العالم وتجربته وتعلمه وفهمه بطرق جديدة في معرض انعكاسات الفنون، حيث بدأت العمل مع أصحاب الهمم منذ عام 2006 ولدي العديد من المبادرات معهم، لا سيما مع المكفوفين، أقوم بتعليمهم وتثقيفهم حول كيفية الرسم من خلال الألوان الأولية والثانوية والثلاثية باستخدام حاسة اللمس والشم».

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