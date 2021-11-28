(طرق دبي) تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلتي (الشهيد) وعيد الاتحاد الـ 50

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلتي يوم الشهيد وعيد الاتحاد الخمسين. وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات».

وستكون مراكز مزودي الخدمة «الفحص الفني للمركبات» مغلقة من يوم الأربعاء الموافق لـ 1 ديسمبر 2021 إلى الجمعة 3 ديسمبر 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم السبت 4 ديسمبر 2021. وستكون مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من يوم الأربعاء 1 ديسمبر 2021 إلى السبت 4 ديسمبر 2021، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 5 ديسمبر 2021، فيما ستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو خلال العطلة المذكورة كما يلي: الخطان الأحمر والأخضر يومي الأربعاء والخميس «1 و2 ديسمبر» من الساعة 5:00 صباحاً إلى 2:15 صباحاً «اليوم التالي». وسيعمل الخطان يوم الجمعة 3 ديسمبر من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:15 صباحاً «اليوم التالي»، فيما سيعمل ترام دبي يومي الأربعاء والخميس «1 و2 ديسمبر» من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي، وسيعمل الترام يوم الجمعة «3 ديسمبر» من الساعة 9:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

حافلات المواصلات العامة

وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة «باص دبي»، من الأربعاء 1 ديسمبر إلى السبت 4 ديسمبر كما يلي: المحطات الرئيسة وتشمل محطة سوق الذهب من الساعة 4:50 صباحاً إلى 1:22 صباح اليوم التالي، والغبيبة من الساعة 4:13 صباحاً إلى 12:57 صباح اليوم التالي، والمحطات الفرعية وتشمل: السطوة من الساعة 4:57 صباحاً إلى 11:00 مساءً، والخط «C01» يعمل على مدار الساعة، والقصيص من الساعة 4:50 صباحاً إلى 12:04 صباح اليوم التالي، والقوز الصناعية من الساعة 5:30 صباحاً إلى 11:30 مساءً، ومحطة جبل علي من الساعة 4:58 صباحاً إلى 12:15 صباح اليوم التالي. والمحطات المغذية للمترو وتشمل سنتربوينت، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/برج خليفة، أبوهيل واتصالات من الساعة 5:00 صباحاً إلى 2:10 صباح اليوم التالي. وجميع خطوط الحافلات المغذية للمترو تتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو. وستعمل محطات الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كالتالي، المحطات الفرعية: الغبيبة من الساعة 6:40 صباحاً إلى 10:20 مساءً، ميدان الاتحاد من الساعة 4:25 صباحاً إلى 12:15 صباح اليوم التالي، ديرة سيتي سنتر من الساعة 6:40 صباحاً إلى 11:30 مساءً، السبخة من الساعة 6:30 صباحاً إلى 10:30 مساءً، محطة مترو اتصالات من الساعة 6:00 صباحاً إلى 9:00 مساءً، محطة مترو أبو هيل من الساعة 6:30 صباحاً إلى 10:35 مساءً ومحطة حتا من الساعة 5:30 صباحاً إلى 9:30 مساء. وستعمل المحطات الخارجية كالتالي: محطة الجبيل في الشارقة من الساعة 5:30 صباحاً إلى 11:15 مساءً، وعجمان من الساعة 4:30 صباحاً إلى 11:00 مساءً.

وأما بالنسبة لخدمة حافلات إكسبو 2020 المجانية من دبي والإمارات الأخرى، ستبقى تعمل حسب الأوقات نفسها، التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً.

وسائل النقل البحري

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري كالتالي: الباص المائي في مرسى دبي (BM1) مارينا مول إلى مارينا ووك 12:00 منتصف النهار إلى 11:45 مساءً، مارينا مول إلى بلوو ووترز 4:10 عصراً إلى 11:45 مساءً. محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد)، ستعمل من الساعة 2:00 ظهراً إلى 10:45 مساءً.

وستكون مواعيد عمل العبرات، في العطلة المذكورة كالتالي: العبرة التراثية في محطات (سوق دبي القديم – بني ياس) 10:00 صباحاً إلى 11:50 مساءً، (الفهيدي – السبخة) و(الفهيدي – سوق دبي القديم) 10:00 صباحاً إلى 11:45 مساءً، (بني ياس – السيف) من الساعة 10:00 صباحاً إلى 12:20 صباح اليوم التالي. و(دبي فيستفال سيتي – دبي كريك هاربر) من الساعة 2:00 ظهراً إلى 9:55 مساءً، والجداف – دبي فيستفال سيتي من الساعة 8:00 صباحاً إلى 11:50 مساءً.

وسيعمل التاكسي المائي كالتالي: حسب الطلب من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 8:00 مساءً ويتوجب على المتعاملين الحجز المسبق.

وستكون مواعيد عمل فيري دبي كالتالي: الغبيبة - قناة دبي المائية – دبي مارينا مول): 1:00 ظهراً و6:00 مساءً، (رحلات سياحية من محطة السيف) الساعة 4:30 عصراً و(رحلات سياحية من مارينا مول) الساعة 11:30 صباحاً و4:30 عصراً.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فهي مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق (الأربعاء 1 ديسمبر إلى الجمعة 3 ديسمبر 2021) على أن يستأنف العمل بالتعرفة السبت 4 ديسمبر 2021.

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