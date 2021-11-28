«الطاقة والبنية التحتية» تنظم سلسلة جولات ميدانية لمراكز إسعاد المتعاملين

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، سلسلة زيارات ميدانية لمراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها الموزعة على مختلف مناطق الدولة، وذلك في إطار جهودها لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على تلبية احتياجات المتعاملين وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة بوصفهم محوراً أساسياً للتطوير الحكومي.

وقد اطلع وكلاء الوزارة خلال الزيارات الميدانية على الجهود التطويرية في مراكز إسعاد المتعاملين، وجودة الخدمات المقدمة، واستمعوا إلى احتياجات الموظفين التي تساهم في تحسين أدائهم، وترفع كفاءتهم في المجال التقني والرقمي، وكذلك استمعوا إلى آراء وأفكار عدد من المتعاملين للوقوف على تطلعاتهم ومتطلباتهم المستقبلية، بما يسعدهم ويحقق راحتهم، من حيث تسهيل إجراءات المعاملات وإنجازها بأقل وقت وتكلفة وجهد.

حرص

وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، حرص الوزارة على مواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وفق أفضل المعايير العالمية، وأن الوزارة تتبنى أفضل الممارسات الراقية والعمل على تسخير جميع الموارد والإمكانات وتطوير كفاءة موظفي الواجهة بما يضمن تعزيز منظومة خدمة المتعاملين ويخدم مصالح جميع أفراد المجـــتمع ويـــحقق الســعادة وجودة الحياة.

تحفيز

وقال: «إن التركيز على سعادة المتعاملين وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة وتقديم خدمات تفوق التوقعات، يقع على رأس أولويات وزارة الطاقة والبنية التحتية وضمن خططها الاستراتيجية، لذلك فإننا نستهدف تحفيز موظفينا على تقديم أفضل ما لديهم وتعزيز روح المبادرة الإيجابية لديهم، وإننا في الوزارة حريصون على توفير قنوات الخدمة بمختلف أنواعها لتلبية احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المجتمع».

خريطة

بدوره، أوضح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن الوزارة تعمل على تطوير خدماتها الذكية من خلال خريطة تطويرية تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع النوعية، في إطار الغايات والأهداف الاستراتيجية للوزارة في تحقيق الريادة في التحول الرقمي، وإن إسعاد المتعاملين هو المحور الأساسي لتطوير الخدمات الحكومية، وذلك انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة.

وأشار المنصوري إلى أن توجهات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة مبنية في مختلف محاورها على تقديم خدمات سلسة وسهلة الوصول تفوق التوقعات وتخدم أفراد المجتمع كافة، وأن الوزارة لديها خريطة طريق لمرحلة جديدة من خدمة المتعاملين وفق رؤية حكومة المستقبل، وضمان تقديم خدمات متميزة صُممت وفق معايير الجودة والكفاءة، داعياً الموظفين إلى بذل المزيد من الجهود للاستمرار في تطوير وتحسين العمل في المراكز الخدمية، وتعزيز التحول الذكي للخدمات وتقديم الأفضل لإسعاد المتعاملين وخدمة الوطن.

يذكر أن الزيارات الميدانية شارك فيها المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والمهندسة نادية مسلم النقبي وكيل الوزارة للخدمات المساندة، والمهندسة جميلة الفندي مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمهندس يوسف آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.

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