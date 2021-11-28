الشرطة السياحية بدبي توعي موظفي الفنادق بقيم التسامح والتعايش

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، محاضرة بعنوان «التسامح والتعايش» لموظفي فندق سانت ريجيس بدبي.

وقال العقيد الدكتور مبارك بنواس الكتبي، مدير إدارة الشرطة السياحية، إن دولة الإمارات كانت سباقة في اعتماد برنامج وطني للتسامح، بإعلانها عام 2019 عاماً للتسامح، وبذلت مؤسساتها جهوداً كبيرة لترسيخ قيم التسامح واحترام الآخر وتقبله، خصوصاً وأن أكثر من 200 جنسية يتعايشون بتناغم وانسجام على أرض الإمارات على اختلاف دينهم وعرقهم.



قيم



وأضاف «نحن بدورنا في شرطة دبي، وتماشياً مع توجهات الدولة بتعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان والثقافات، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نحرص على تأصيل قيمة التسامح في منظومة عملنا، سواء في المعاملات الداخلية أو الخارجية، وترسيخ هذه القيم في مختلف القطاعات في المجتمع، خصوصاً وأن دولة الإمارات تستضيف فعاليات ومناسبات عالمية، وغدت وجهة سياحية واقتصادية جاذبة لمختلف رجال الأعمال والباحثين عن الفرص، واليوم تستضيف الدولة إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأضخم، ما يستوجب منا تكثيف الجهود التوعوية لتعزيز قيم التسامح والتعايش».

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