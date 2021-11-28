الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والسواحل والجزر، مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً في العمق فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 19:28 والجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.

بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب وفيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:55 والمد الثاني عند الساعة 05:38 والجزر الاول عند الساعة 11:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 22 80 45

دبي 28 24 75 40

الشارقة 28 21 75 40

عجمان 27 24 80 45

أم القيوين 27 20 80 40

رأس الخيمة 28 22 75 35

الفجيرة 29 22 75 45

العين 29 21 85 35

ليوا 28 19 80 30

الرويس 27 21 75 40

السلع 26 21 70 45

دلما 28 24 80 50

طنب الكبرى 27 23 85 45

طنب الصغرى 27 23 85 45

أبو موسى 27 23 85 45 .

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