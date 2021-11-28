محمد بن زايد يزور جناحي الكويت وقطر في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم جناحي دولة الكويت ودولة قطر المشاركين في معرض " إكسبو 2020 دبي" .

واطلع سموه على محتويات الجناحين من معروضات ومشاريع مبتكرة، وتبادل سموه الأحاديث مع مسؤولي الجناحين بشأن مشاركات بلديهما وما تقدمان من حلول ومبادرات في مجالات الاستدامة .. فيما صمم الجناحان بصورة تجسد رؤية البلدين وتوجههما إلى المستقبل إضافة إلى تقديم فرصة للاطلاع على تاريخهما وموروثهما الثقافي وحاضرهما وإنجازاتهما بجانب رؤيتهما المستقبلية، ومزجا في تناغم بين الحداثة والتاريخ.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة جناحي الكويت وقطر والاطلاع على أهم مبادراتهما في مشاريع المستقبل وموروثهما التراثي والتاريخي والثقافي والاجتماعي.

وتمنى سموه التوفيق للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا الحدث الذي يوفر لها منصة عالمية للتعريف بفرصها الجديدة وثقافاتها المتنوعة وما أنتجته العقول في مجالات الابتكار وحلول الاستدامة والاستفادة منها.

رافق سموه خلال زيارته المعرض كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

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