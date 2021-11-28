فريدة الحوسني: الجهات المختصة تتابع كافة المعلومات المتعلقة "أوميكرون"

المصدر: وام

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أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا أن الجهات المختصة تتابع كافة المعلومات المتعلقة بالمتحور الجديد المتعارف عليه باسم "أوميكرون" لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معه.

وقالت يتم التداول إعلامياً ومن منظمات دولية عن رصد المتحور الجديد، وما نعرفه حتى الآن هو رصد أول حالة له على المستوى العالمي بتاريخ 12 نوفمبر وتم الإعلان عنه بتاريخ 26 نوفمبر، بأنه متحور "مثير للقلق".

وأضافت، ان تقرير منظمة الصحة العالمية أكد أن هناك طفرات جينية كبيرة قد تؤثر في خصائص الفيروس وسرعة انتشاره أكثر من المتحورات السابقة بناءً على المعلومات الأولية المتوفرة والتي تتطلب المزيد من البحث والتقصي.

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